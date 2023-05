Terrorizmus

Belgiumban hét embert vettek őrizetbe merénylet kitervelésének gyanújával

Az őrizetbe vett személyek a húszas éveikben járnak, csecsen származásúak, közülük hárman belga állampolgárok és mindannyiban az Iszlám Állam terrorszervezet lelkes támogatói. 2023.05.05 10:28 MTI

A belgiumi hatóságok csütörtök este hét embert tartóztattak le több flandriai városban, akiket terrorista merénylet kitervelésével gyanúsítanak - közölte a vrt.be hírportál a szövetségi ügyészség bejelentésére hivatkozva.



Az őrizetbe vett személyek a húszas éveikben járnak, csecsen származásúak, közülük hárman belga állampolgárok és mindannyiban az Iszlám Állam terrorszervezet lelkes támogatói. A hatóságok szerint, a gyanúsítottak nem állapodtak meg konkrét célpontban, de több forgatókönyvet is átbeszéltek tervük véghezvitelével kapcsolatban. Az ügyészség nem közölte, hogy a fiataloknál a házkutatás során találtak-e fegyvereket.



Az ügyészség szerint gyilkossági kísérlettel, terrorista csoport tevékenységében való részvétellel és terrortámadás előkészítésével emelhetnek vádat a fiatalokból álló csoport ellen.



Eric Van Der Sypt, a szövetségi ügyészség munkatársa azt mondta, hogy rövid időn belül ez már a harmadik sejt, amely terrortámadást akart végrehajtani Belgiumban.



"Aggasztó látni, hogy bizonyos körökben milyen gyorsan történik a radikalizálódás" - jelentette ki.



Vincent Van Quickenborne igazságügyi miniszter szintén riasztónak nevezete a jelenséget, de rámutatott, hogy a hírszerző szolgálatok határozott fellépésének köszönhetően időben be tudtak avatkozni. Szerinte ez részben annak az új jogszabálynak köszönhető, amely lehetővé tette a hírszerzés számára, hogy a közösségi média olyan zárt csoportjaiban is aktívvá váljon, ahol a szélsőséges dzsihadisták információkat osztanak meg egymással. Hozzátette, hogy a terrorista szervezkedés fő gyanúsítottja szerepelt a belga terrorelhárítás listáján.



Pénteken a szövetségi ügyészség arról is beszámolt, hogy a hatóságok a hét elején őrizetbe vettek egy iraki származású férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2009 és 2010 között részt vett egy a bagdadi kormányzati épületek elleni robbantássorozat elkövetésében az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat tagjaként. A támadásokban legalább 376 ember vesztette életét és több mint 2300-an megsebesültek. A férfi 2015 óta tartózkodik Belgiumban.