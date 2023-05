Terror

Újabb lövöldözés Szerbiában, legalább nyolc halott

Nyolcan meghaltak, további tizenhárman pedig megsebesültek, amikor egy férfi gépkarabéllyal rálőtt az emberekre a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén csütörtök késő este - közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS).



Bratislav Gasic szerb belügyminiszter terrorcselekménynek minősítette az esetet. Az elkövető ellen elfogatóparancsot adtak ki, a rendőrség lezárta a területet, ahol a 21 éves férfi feltételezhetően rejtőzködik.



A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az esetről, de a belügyminisztérium Forgószél néven indított akciót a férfi felkutatására. Az akcióban a belügyminisztérium több mint hatszáz tagja, köztük a különleges egység és a csendőrség alakulatai is részt vesznek.



Az RTS helyszíni beszámolója szerint a férfi egy autóból adta le a lövéseket az iskolaudvarban összegyűlt fiatalokra azt követően, hogy korábban vitába keveredett velük, majd továbbhajtott, és két környékbeli faluban is véletlenszerűen lőtt rá a járókelőkre.



A vérontás mindössze két nappal azt követően történt, hogy egy belgrádi általános iskolában egy hetedikes diák lelőtte nyolc társát és az iskolaőrt, illetve megsebesített további hat tanulót és egy tanárt.



A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban, és azokat eddig egyetlen esetben sem fiatalkorú követte el. Az utóbbi évek legsúlyosabb ámokfutása éppen tíz évvel ezelőtt történt, amikor a Belgrádtól 50 kilométerre délre található Velika Ivanca faluban egy férfi 13 rokonát gyilkolta meg.



A szerb kormány csütörtöki ülésén a köztársasági elnök minden előző napi javaslatát elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a büntethetőség korhatárának csökkentése mellett - amiről a parlamentnek kell törvénymódosítást elfogadnia - moratóriumot vezetnek be a fegyvertartási és -viselési engedélyek kiadására, felülvizsgálják az eddig kiadott engedélyeket, ellenőrzik, hogy mindazok, akik fegyvertartási engedéllyel rendelkeznek, megfelelő módon tárolják-e fegyvereiket és lőszereiket, és az ország összes lőterét is ellenőrzik.

Friss: elfogták

A 21 éves U.B.-t a tett helyszínétől mintegy 60 kilométerre délre, Kragujevac környékén fogták el nyolc órányi hajtóvadászatot követően, amelyben a szerb belügyminisztérium több mint 600 tagja vett részt.