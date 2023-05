Románia

Romániában betiltották a magánszemélyek kérésére végzett szüzességi vizsgálatokat

Romániában ezentúl kizárólag hivatalos eljárás keretében, a hatóságok felszólítására végezhetnek szüzességi vizsgálatokat az igazságügyi orvostani intézetek, nem pedig magánszemélyek kérésére, amint ez a közelmúltig még bevett gyakorlat volt - közölte csütörtökön A Nőkkel Szembeni Erőszak Megelőzéséért és Megfékezéséért Hálózat (VIF) nevű civil szövetség a kormány rendeletére hivatkozva.



A megalázó, invazív eljárás ellen társadalmi kampányt indító (VIF) - a News.ro hírportál által ismertetett közleménye szerint - az általa beterjesztett petíciónak és a 40 ezer támogató aláírásnak tulajdonítja, hogy az igazságügyi és az egészségügyi miniszter a héten közös rendeletben módosította az igazságügyi orvostani intézetek működési szabályzatát.



A húsz civil szerzetet tömörítő szövetség tavaly nyáron meghirdetett internetes aláírásgyűjtési kampányában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mina Minocici Igazságügyi Orvostani Intézet (INML) regionális kirendeltségeinek többségénél továbbra is a "kérésre" végzett szolgáltatások listáján szerepel az úgynevezett kétujjas vizsgálat, annak ellenére, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberi jogokat sértő, diszkriminatív, orvosi szempontból nem releváns, barbár eljárásként elítélte a szüzességi vizsgálatokat.



A DeNetestat# (nem vizsgálható) elnevezésű társadalmi kampányhoz Iulia Rugina filmrendező készített nagy hatású videót, amelyben azt a megaláztatást és lelki traumát mutatta be, amelyet a szülők által kikényszerített vizsgálat elvégzése jelent a kiskorú áldozatok számára.



A civil szövetség szerint 2019-ben az INML mintegy ezer szüzességi vizsgálatot végzett többnyire kiskorúakon a szülők (legtöbb esetben az apák) felkérésére.



A Dela0.ro oknyomozó portál által tavaly összegyűjtött adatok szerint Románia 41 megyei INML-kirendeltsége közül 25-ben 40-50 lejért (3000-3750 forint) kérésre elvégezték a szüzességi vizsgálatot. Kettő közülük - a Bihar és a Mehedinti megyei - arra is felhívta a figyelmet: "ha a kiskorú nem szűz", akkor erről értesíteniük kell a rendőrséget.