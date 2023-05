Bűnügy

Boszniában elfogtak egy 18 éves fiút, aki a belgrádihoz hasonló tömegmészárlással fenyegetőzött

Elfogta a boszniai rendőrség azt a 18 éves fiút, aki a közösségi médiában azzal fenyegetőzött csütörtökön, hogy az egy nappal korábbi belgrádi iskolai lövöldözéshez hasonló tettet fog elkövetni szülővárosában, a nyugat-boszniai Bihacon.



A középiskolás fiút a Klix.ba szarajevói hírportál jelentése szerint a közbiztonság veszélyeztetése és terrorizmus gyanújával fogták el csütörtökön, miután a közösségi médiában azt írta, számára a belgrádi hetedikes diák - aki szerdán kilenc embert gyilkolt meg és további hetet megsebesített - "a legnagyobb király", és hasonló lépésre készül már ő is régóta a közgazdasági szakközépiskolában, ahová jár.



A boszniai rendőrség közölte, nem ismeretlen számukra a fiatalember, többször is fenyegetőzött már, tavaly is volt egy ilyen ügye, de akkor még fiatalkorú volt, ezért végül nem emeltek vádat ellene.



Szerbiát és a környező országokat is megrázta a szerdai iskolai lövöldözés híre. A szerb kormány péntektől háromnapos nemzeti gyászt hirdetett, több iskolában a héten már nincs tanítás, a gyerekekkel inkább az ilyen esetek elkerülési lehetőségeiről beszélgetnek a tanárok.