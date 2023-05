Életveszélyes állapotban van a szerdai belgrádi lövöldözés egyik sebesültje

A szerdai belgrádi iskolai lövöldözés egyik sebesültje még mindig életveszélyes állapotban van, míg egy másik meglőtt tanuló helyzete kritikus, a további öt sebesült állapota stabil - tudatták a sebesülteket ellátó kórházak vezetői csütörtökön a szerb sajtónak.



Szerda reggel egy 13 éves hetedikes általános iskolás tanuló lelőtte nyolc diáktársát és az iskolaőrt, és további hat diákot és egy tanárt megsebesített Belgrádban.



A legsúlyosabb állapotban az a kislány van, akit a fején ért a lövés.



A rendőrségi tájékoztatás szerint a hetedikes fiú nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá apja pisztolyával a diákokra, a tanárokra, és az iskola biztonsági személyzetére. A fiút a rendőrök elfogták, később a belgrádi neuropszchiátriai klinika elkülönített részén helyezték el. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították.

Serbia's Minister of Education Branko Ruzic blames "Western values" for the shooting in Belgrade that resulted in the deaths of 8 children and a security guard.



He is a member of Milosevic's party and one of his staunchest defenders.pic.twitter.com/gK11zvndzN