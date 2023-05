Ukrajnai háború

Drón- és rakétatámadások elhárításáról számolt be az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem csütörtökre virradóra drón- és rakétatámadásokat hárított el, a hivatalos tájékoztatás szerint a hajnali támadás 24 drónjából 18-at sikerült megsemmisíteni.



A kijevi városvezetés közleményében arról számolt be, hogy megsemmisítették az összes rakétát és drónt, amelyek négy nap alatt harmadszor vették célba az ukrán fővárost.



Közölték, az orosz erők lőszerrel és rakétákkal felszerelt Sahed típusú drónokkal támadták az ukrán fővárost, Kijevet.



Az ukrán déli katonai parancsnokság közölte, hogy a Fekete-tenger partján fekvő Odessza városát célba vevő 15 Sahed drónból 12-t megsemmisített a légvédelem, három pedig egy egyetemi épületegyüttesbe csapódott. Áldozatok nem voltak.



Éjszaka drón csapódott be a délnyugat-oroszországi Rosztovi területen lévő novosahtyinszki olajtermék-gyár területére. A támadásból származó kár jelentéktelen, az esetnek nem voltak áldozatai, a keletkezett robbanás miatti tüzet azonnal eloltották - közölte Vaszilij Golubjev, a régió kormányzója, szavait a RIA Novosztyi orosz hírügynökség idézte csütörtökön.



Az orosz hatóságok korábban arról számoltak be, hogy dróntámadás miatt tűz ütött ki szerdán a dél-oroszországi Krasznodari terület két olajipari üzemében. A lángokat gyorsan megfékezték.