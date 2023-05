Ukrajnai háború

Ukrán védelmi miniszter: Oroszország újabb 'jóakaratú gesztusra' készül a veszteségei miatt

A csatatéren elszenvedett veszteségei miatt Oroszország újabb "jóakaratú gesztust" készül tenni Ukrajnának - jelentette ki kedden Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter, emlékeztetve arra, hogy Moszkvában így állították be az orosz csapatok tavaly tavaszi visszavonulását Kijev környékéről és Csernyihiv megyéből.



A tárcavezető az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy a Kremlben már keresik a lehetséges forgatókönyvet, miként igazolják az orosz társadalomnak az ukrán hadsereg következő sikerét. Elképzelhetőnek nevezte, hogy az újabb visszavonulásukat egy ember okozta oroszországi katasztrófával fogják magyarázni. "Mondjuk, egy vízerőművel vagy atomerőművel történik valami, ami kockázatot jelent a lakosságra nézve, ehhez pedig azonnali kormányzati odafigyelés, forrásfelhalmozás és katonák is kellenek. Ezzel el tudják majd magyarázni az embereknek, miért vetnek véget az aktív harci cselekményeknek Ukrajnában" - fejtegette a miniszter.



Reznyikov megjegyezte, hogy az ukrán ellentámadás sikere nagymértékben hozzájárulhat az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatások folytatódásához. Szerinte a partnerországok politikai vezetőinek könnyebb lesz újabb segélycsomagokat szorgalmazniuk és elfogadtatniuk a lakossággal, ha Ukrajna sikereket ér el a harctéren. Természetesnek nevezte, hogy a szövetségesek "a sikerbe akarnak befektetni", és nagyon fontos számukra, hogy az általuk adományozott fegyverek, segélyek eredményre vezessenek.



Dmitro Kuleba külügyminiszter az 1+1 ukrán televíziónak adott nyilatkozatában meggyőződését fejezte ki, hogy a nyugati szövetségesek előbb-utóbb adnak Ukrajnának F-16-os vadászgépeket, mint ahogy eddig minden más típusú fegyvert is biztosítottak. Szerinte ez elsősorban az Egyesült Államok döntésén és az ellentámadás eredményein fog múlni. "Ha már most lennének F-16-osaink, sokkal gyorsabb lenne az ellentámadásunk, és sokkal több katonánk és civil polgárunk életét tudnánk megmenteni" - tette hozzá a külügyminiszter. Elmondta: igyekszik meggyőzni partnereit arról, hogy ha F-16-osokat adnak Ukrajnának, az nem provokálja, hanem elriasztja Oroszországot.



Andrij Csernyak, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője egy interjúban úgy vélekedett, hogy Oroszországot el kell vágni az általa 2014-ben Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigettől is.



Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka a Telegramon beszámolt arról, hogy ismét meglátogatta a Donyeck megyei Bahmutnál harcoló alakulatokat. A városban és környékén hónapok óta heves harcok dúlnak az ukrán és az orosz erők között. "Továbbra is védelmi hadműveletet folytatunk, és visszatartjuk az ellenséget keleten" - írta a parancsnok.



Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója kedden arról tájékoztatott, hogy az orosz erők ismét lőtték Herszon városát és a régió falvait, aminek következtében három helyi lakos meghalt, öt pedig megsebesült.