Nem vonható büntetőjogi felelősségre a belgrádi lövöldöző

A fiú legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három feltöltött tárat is vitt. 2023.05.03 18:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem vonható büntetőjogi felelősségre az a hetedikes fiú, aki szerdán lelőtte nyolc diáktársát és az iskolaőrt, és további hat diákot és egy tanárt megsebesített, mert még nem töltötte be a 14. életévét - közölte a belgrádi főügyészség szerdán.



A fiú csak július végén lesz 14 éves, a szerbiai törvények szerint pedig csak a 14 éven felüliek büntethetők.



A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja.



Veselin Milic belgrádi rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint a hetedikes fiú nem sokkal a tanítás kezdete után lőtt rá apja pisztolyával a diákokra, a tanárokra és az iskola biztonsági személyzetére. A fiatalkorú fiút a rendőrök elfogták. A tájékoztatás szerint legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három feltöltött tárat is vitt.



Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket lelőni tervezett, illetve egy tervet, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt. Az is kiderült a nyomozás során, hogy a fiú azért a szerdai napot választotta a bűncselekmény elkövetésére, mert osztályának aznap az első órája történelem volt, és a történelemórák tanterme esik a legközelebb az iskola bejáratához. A lövöldözés után a fiú maga hívta fel a rendőrséget, bemutatkozott, és elmondta, hogy megölt néhány embert az iskolában.



A rendőrfőkapitány közölte: ilyen iskolai tömegmészárlás Szerbiában még nem történt.



A fiú apja a rendőrségnek azt nyilatkozta, van több fegyvere is, mindegyikre rendelkezik engedéllyel, és kombinációs zárral rendelkező széfben tartja őket. Arról nem tudott, hogy a fia is ismeri a kombinációt. A rendőrség tudomása szerint a fiatalkorú elkövető és édesapja gyakran járt lőterekre gyakorolni.



Az iskola diákjai és szüleik a szerbiai televízióknak azt mondták, hogy az elkövető eminens és csendes tanuló volt, nem volt zaklatás áldozata, és korábban nem mutatta bármilyen pszichológiai rendellenesség jelét. Ez utóbbit a belgrádi rendőrfőkapitány is megerősítette.



A kórházi tájékoztatás szerint a sebesülteket ellátták, egyikük még életveszélyes állapotban van.



Branko Ruzic oktatási miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte, hogy a szerb kormány péntektől vasárnapig háromnapos gyászt hirdet. A tárcavezető szerint az ilyen támadásokért nagyrészt a filmek, a számítógépes játékok és az úgynevezett nyugati értékek terjedése tehető felelőssé. Mint mondta, fordulatra lesz szükség az oktatási rendszerben, hogy az ilyen esetek ne váljanak általánossá Szerbiában.

Az oktatásban dolgozókat tömörítő egyik szerbiai szakszervezet teljes munkabeszüntetést jelentett be a következő napokra. A szakszervezet tagjai közölték: a tanárok nincsenek biztonságban, ezt a szerdai eset is bebizonyította, és hiába követelték eddig többször is, hogy az iskolák bejáratánál legyen komolyabb biztonsági ellenőrzés, eddig ez ügyben semmilyen előrelépés nem történt.



A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Iskolai lövöldözések viszont nagyon ritkán fordulnak elő az országban, és azokat eddig egyetlen esetben sem fiatalkorú követte el. Az utóbbi évek legsúlyosabb ámokfutása éppen tíz évvel ezelőtt történt, amikor a Belgrádtól 50 kilométerre délre található Velika Ivanca faluban egy férfi 13 rokonát gyilkolta meg.