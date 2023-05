Ukrajnai háború

Németországba látogat az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 13-án Németországba utazik kétnapos hivatalos látogatásra.



A berlini rendőrség szerdán a Der Tagesspiegel című lappal közölte, hogy megkezdték az államfői látogatás előkészítését.



A rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint Volodimir Zelenszkij várhatóan a berlini nemzetközi repülőtér (BER) katonai részére érkezik különgéppel. Szállásának környékén a legmagasabb szintű biztonsági intézkedéseket vezetik be, lezárásokkal, kiterjedt személyi ellenőrzésekkel. Mesterlövészeket és robbanószerkereső kutyás egységeket is mozgósítanak. A művelet részleteinek véglegesítéséhez még várják a kancellári hivatal tájékoztatását a látogatás pontos menetéről.



Volodomir Zelenszkij ugyan az egyik legveszélyeztetettebb állami vezető, de a berlini rendőrség jól ismeri az ilyen jellegű műveleteket - emelte ki a szóvivő.



A Der Tagesspiegel beszámolója szerint az ukrán elnök a kancellári hivataltól néhány száz méterre fekvő belvárosi tér, a Potsdamer Platz egyik szállodájában, a Ritz-Carlton Hotelben tölti az éjszakát. Másnap, május 14-én Olaf Scholz kancellár katonai tiszteletadással fogadja hivatalában. Megbeszélésük után sajtótájékoztatót tartanak.



Az ukrán államfő a kancellár után Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnökkel találkozik, majd helikopterrel a Berlintől több mint 500 kilométerre fekvő Aachenbe utazik a Nemzetközi Károly-díj átadó ünnepségére.



Az aacheni városháza még tavaly decemberben közölte, hogy idén Volodimir Zelenszkijt és az ukrán népet tüntetik ki a rangos elismeréssel. Kiemelték, hogy az ukrán nép a nemzetközi joggal ellentétes és "kimondhatatlanul brutális orosz támadó háború áldozata", de Volodomir Zelenszkij vezetésével nemcsak a haza szuverenitását és a polgárok életét védi, hanem "Európát és az európai értékeket is".



Az ukrán államfő első alkalommal látogat Németországba a hazája elleni orosz támadás megindítása, 2022. február 24. óta. Előzőleg, alig néhány nappal a támadás kezdete előtt Münchenben járt, a bajor főváros világhírű nemzetközi biztonságpolitikai konferenciáján. Berlinben legutóbb 2021 júliusában tett hivatalos látogatást, Angela Merkel akkori kancellár meghívására.



A Nemzetközi Károly-díjat az európai egyesítésben kiemelkedő érdemeket szerző személynek vagy intézménynek ítélik oda 1950 óta minden évben. A korábbi kitüntetettek között van Ferenc pápa és Emmanuel Macron francia elnök, Klaus Iohannis román államfő, Bill Clinton volt amerikai elnök és két magyar személyiség, Konrád György író (2001) és Horn Gyula néhai kormányfő, aki 1990-ben kapta meg az elismerést, külügyminiszterként végzett munkájáért.