UK

A britek csaknem kétharmada szerint III. Károly jó király lesz

A britek csaknem kétharmada úgy gondolja, hogy III. Károly király személyében jó uralkodó került az Egyesült Királyság trónjára.



Károly édesanyját, II. Erzsébet királynőt életének 97., uralkodásának 71. évében, tavaly szeptember 8-án érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó.



III. Károly és felesége, Kamilla koronázása szombaton lesz a londoni Westminster-apátságban.



A közelgő koronázási ceremónia alkalmából a legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap megbízásából felmérést végzett a 74 esztendős uralkodó lakossági megítéléséről.



Az országos vizsgálat kedden ismertetett eredményei szerint a válaszadók 62 százaléka mondta azt, hogy várakozása szerint III. Károly jó király lesz, és csak 20 százalék volt rossz véleménnyel az uralkodóról.



A The Times kiemeli, hogy Károly népszerűsége jelentősen javult trónra lépése óta: egy évvel ezelőtt egy hasonló felmérésben a résztvevők alig 39 százaléka adott kifejezést annak a véleményének, hogy az akkori trónörökös jó uralkodó lesz, és 31 százalék tartott attól, hogy Károlyból rossz király válik.



A közvélemény-kutatás szerint ugyanakkor továbbra sem az uralkodó, hanem elsőszülött fia, Vilmos trónörökös a királyi család legnépszerűbb tagja: a walesi herceg támogatottsága jelenleg 73 százalékos.



Vilmos feleségét, Katalin walesi hercegnőt a válaszadók 71 százaléka kedveli.



A reprezentatív vizsgálat kedden ismertetett eredményei szerint a monarchia támogatottsága is változatlanul szilárd: a válaszadók 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szeretné a királyság fennmaradását, 26 százalék szerint választott államfőnek kellene az ország élén állnia.



Az átlagon belül azonban rendkívül széles eltérések mutatkoznak az egyes korcsoportok között: a 65 év felettiek 78 százaléka támogatja a királyság fennmaradását, a 18-24 év közöttiek körében ugyanakkor csak 32 százalék a monarchia híveinek aránya.



A Buckingham-palota tájékoztatása szerint a szombati koronázási ceremónián 2200 meghívott vendég lesz jelen 203 ország képviseletében, köztük hozzávetőleg száz államfő.