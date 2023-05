Erőszak

A Pentagon szivárogtatója 'egy tonnányi embert' akart megölni

A Pentagon titkos dokumentumainak kiszivárogtatásával vádolt fiatal komoly fegyvergyűjteményt halmozott fel, és online "rendszeresen diskurált erőszakról és gyilkosságról" ismerőseivel - állították az amerikai ügyészek a bíróságon, azzal érvelve, hogy a gyanúsítottnak börtönben kell maradnia, amíg a tárgyalásra vár.



Teixeira csütörtökön jelent meg a massachusettsi bíróságon, ahol a bíró nem volt hajlandó döntést hozni arról, hogy a 21 éves férfit rácsok mögött kell-e tartani, vagy házi őrizetbe lehet-e helyezni. Teixeirait kémkedéssel vádolják, a kormány azzal vádolja, hogy titkos Pentagon-dokumentumokat osztott meg játékostársaival egy Discord szerveren, ahonnan azok a hónap elején kiszivárogtak a szélesebb internetre.



Az ügyészek azzal érvelnek, hogy a vádlott szökésveszélyes és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra. Mivel nem tudni, hogy Teixera hány további fájl birtokában van, csütörtökön bírósági beadványban azt állították, hogy "ellenséges nemzetállamok" "biztonságos menedéket kínálhatnak neki, és megpróbálhatják megkönnyíteni az Egyesült Államokból való szökését".



Teixeira védőügyvédei a csütörtöki meghallgatáson nevetségesnek nevezték ezt az érvelést, "alig többnek nevezve azt, mint spekuláció" - írja az Associated Press.



Az ügyészség azonban azt is állította, hogy a volt nemzetőr továbbra is fenyegetést jelent, mivel "AK típusú fegyverrel" rendelkezik, és "rendszeresen beszélgetett erőszakról és gyilkosságról" a Discord-szerverén. Tavaly év végén - mutatott rá a kormány - Teixeira a közösségi médiában tett egy bejegyzést, amelyben azt állította, hogy "egy tonnányi embert" szeretne megölni "a gyengeelméjűek likvidálása" nevében. Állításuk szerint arról is beszélt, hogy egy kisbuszt "merénylő furgonná" alakítana át.