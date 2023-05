Konfliktus

Már egy amerikai is 'túl sok' Irakban - Irán

Iraknak nem szabad megengednie az amerikai csapatok jelenlétét a területén - közölte Ali Khamenei iráni legfelsőbb vezető iraki kollégájával, Latif Rasiddal szombaton Teheránban tartott találkozóján.



"Az amerikaiak nem Irak barátai" - mondta Khamenei Rashidnak a szombati találkozón a helyi állami média szerint. "Az amerikaiak nem barátjuk senkinek, és még európai barátaikhoz sem hűségesek".



Rashid és küldöttsége szombaton érkezett Teheránba Khamenei meghívására a két szomszédos állam közötti kapcsolatok fellendítését célzó tárgyalásokra.



A Reuters szerint szóba került az Egyesült Államok térségbeli befolyása is. Irán határozottan ellenzi az amerikai katonai jelenlétet az iraki határán. Az Egyesült Államoknak mintegy 2500 katonája van Irakban, akik közül sokaknak az a feladata, hogy tanácsadást és segítséget nyújtson a regionális fegyveres erőknek az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS) jelentette fenyegetés felmérésében és kezelésében, amely 2014-ben elfoglalta Irak egyes részeit.



Khamenei azonban ellenezte Washington katonai beavatkozását, és azt mondta, hogy szerinte az a regionális instabilitás egyik fő oka. "Még egy amerikai jelenléte is túl sok Irakban" - idézte a Reuters szombaton Rashidnak adott nyilatkozatát.



"Irak fő törekvése az Iránnal való kapcsolatok elmélyítése és a két ország között fennálló bizonyos kérdések megoldása" - mondta ezt követően Rashid, anélkül, hogy kommentálta volna Washington bagdadi érdekeit.



Washington és Teherán között az elmúlt években nőtt a feszültség, különös tekintettel Irán nukleáris programjára. Az Egyesült Államok 2015-ben a világ más vezetőivel együtt aláírta a közös átfogó cselekvési tervet (JCPOA), amelynek célja Irán nukleáris képességének korlátozása volt a szankciók feloldásáért cserébe.



2018-ban Donald Trump akkori elnök kormánya kilépett a megállapodásból, és ismét szankciókat vezetett be Teheránnal szemben. A közelmúltban Joe Biden jelezte, hogy szívesen újrakezdené a tárgyalásokat Iránnal, de egyelőre nem javasoltak ilyen tervet.