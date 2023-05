A hatóságok több száz emberrel kutatnak a Texas-ban 5 szomszédját lemészároló férfi után

Több száz nyomozó és rendőr kutatott vasárnap is azután a férfi után, aki Texas államban 5 szomszédját ölte meg péntek éjszaka, miután egyikük megkérte, hogy késő esti órákban ne lövöldözzön a háza udvarán. A rendőrség 130 ezer dollár nyomravezetői díjat is felajánlott.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) különleges ügynöke vasárnap elismerte, hogy a hatóságnak egyelőre semmi nyom nincs a kezében. James Smith hangsúlyozta, hogy minden lakossági információ segíthet, ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre minden irányban zsákutcába futottak.



A gyanúsított, a 38 éves mexikói állampolgárságú Francisco Oropeza utáni hajszában mintegy 200-an vesznek részt közvetlenül, az érintett körzetben a rendőrök vasárnap házról-házra haladva kérdezték ki a lakosokat nyomok után kutatva.



San Jacinto megye rendőrhatóságának vezetője korábban elmondta, hogy a sűrűn benőtt erdőben, ahova a tettes a lövöldözés után elmenekült, találtak egy telefont és ruhadarabokat, de a büntetés-végrehajtás által küldött keresőkutyák elvesztették a nyomot a vízben. Greg Capers úgy fogalmazott, hogy a gyanúsított "bárhol lehet", és reményét fejezte ki, hogy a 130 ezer dollár (mintegy 47 millió forint) nyomravezetői díj "jó ösztönzőerőt" jelent majd ahhoz, hogy a tömeggyilkost megtalálják.



Elsőként San Jacinto megye hatóságai 55 ezer dollárt ajánlottak fel, majd Greg Abbott Texas kormányzója bejelentette, hogy az állami kormányzat 50 ezer dollárt ad, a Szövetségi Nyomozó Iroda 25 ezer dollárral egészítette ki a díjat.



A tettes Francisco Oropeza a hatóságok közlése szerint egy Mexikóban keltezett, külföldön élő mexikói állampolgárok számára kiállított igazolvánnyal rendelkezett, de az nem világos, hogy tartózkodási engedélye érvényes volt-e még az Egyesült Államokban.

