Botrány

Blinken hazudott az amerikai szenátusnak Hunter Bidenről

Antony Blinken amerikai külügyminiszter "szemtelenül hazudott" a kongresszusi vallomásában a Joe Biden elnök fiával, Hunter Bidennel való kapcsolatairól - állította Ron Johnson wisconsini szenátor.



Blinken, aki akkoriban Biden megválasztott elnök kampánysegédje volt, beleegyezett, hogy 2020 decemberében önként tanúskodik a Biden család üzleti ügyleteit vizsgáló szenátusi bizottság előtt - mondta Johnson vasárnap a Fox Newsnak adott interjújában. Joe Biden akkoriban választotta Blinkent Amerika legfőbb diplomatájának, amely kinevezéshez a szenátus megerősítése szükséges.



"Külügyminiszter akart lenni" - mondta a wisconsini republikánus Johnson. "És most, mivel több információ is napvilágra került, tudjuk, hogy szemrebbenés nélkül hazudott a Kongresszusnak arról, hogy soha nem küldött e-mailt Hunter Bidennek. Szerintem egy csomó más hazugságot is mondott, amivel remélhetőleg vissza tudjuk majd hozni őt és a feleségét"."



Johnson azt javasolta, hogy Blinken és felesége jogi okokból őrizzék meg a feljegyzéseiket. "Joe Bidenben nem lehet megbízni. Nem bízhatsz Hunter Bidenben. Nem bízhatsz a Biden családban. Nem bízhatsz meg senkiben, akikkel körülvették magukat.



Blinken önkéntes tanúvallomásának idején Joe Biden éppen megnyerte a 2020-as elnökválasztást annak ellenére, hogy a családja ukrajnai és kínai üzleti ügyletei körül ellentmondások voltak. A botrány alig három héttel a választások előtt került napvilágra, amikor a New York Post beszámolt egy laptop tartalmáról, amelyet Hunter Biden állítólag egy delaware-i számítógépjavító műhelyben hagyott.



Mike Morell, a CIA volt igazgatója e hónap elején a kongresszus előtt azt vallotta, hogy nem sokkal a laptop-bombahír nyilvánosságra kerülése után Blinken arra ösztökélte, hogy szervezzen egy nyílt levelet, amelyben azt állítja, hogy a történet egy orosz "dezinformációs kampány" terméke. Morell, aki egyike volt a levelet aláíró több mint 50 volt amerikai hírszerzési tisztviselőnek, a kongresszus előtt elismerte, hogy az motiválta, hogy segítsen Bidennek megnyerni a választást.



A Fox műsorvezetője, Maria Bartiromo kérdésére, hogy tisztázza, Blinken hazudott-e eskü alatt, hamisan tanúskodva, Johnson azt mondta: "Igen, így volt. Azt mondta, hogy nem küldött e-mailt Hunter Bidennek, de most már megvannak azok a levelek. Azt is tudjuk, hogy a felesége a magán e-mail címét használta, amikor a külügyminisztérium alkalmazottja volt, lényegében szintén közvetítő volt a férje és Hunter Biden között".