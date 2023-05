Erőszak

Itt a lista, amitől rettegnek a leggazdagabbak - az Epstein-ügy iratai leleplezték prominens kapcsolatait

A dokumentumokból állítólag kiderült, hogy a szexuális bűnöző találkozókat szervezett a CIA leendő vezetőjével, Obama egyik tanácsadójával és egy Rothschild bankárral.

William Burns későbbi CIA-igazgató, Ariane de Rothschild bankár és Barack Obama amerikai elnök volt tanácsadója is azok között a neves személyek között van, akik találkoztak Jeffrey Epsteinnel, miután nyilvánosan nyilvántartásba vették mint gyermekszexuális bűnözőt - derül ki a néhai pénzember újonnan feltárt dokumentumhalmazából.



A korábban nem publikált dokumentumokból, amelyek több ezer oldalnyi e-mailt és 2013 és 2017 közötti ütemtervet tartalmaznak, kiderül, hogy Epstein számos találkozót foglalt le olyan prominens személyiségekkel, mint William Burns amerikai kémfőnök és Kathryn Ruemmler, a Fehér Ház egykori tanácsadója, aki később a Goldman Sachs csoport vezető ügyvédje lett - jelentette vasárnap a Wall Street Journal. Az összes találkozót azután szervezték meg, hogy Epstein 2008-ban börtönbüntetését töltötte, amiért egy tizenéves lányt prostitúcióra vett fel Floridában.



Burns, aki akkoriban Obama kormányának helyettes külügyminisztere volt, a dokumentumok szerint először 2014-ben találkozott Epsteinnel Washingtonban, később pedig kétszer is meglátogatta a manhattani városi házát. Tammy Kupperman Thorp, a CIA szóvivője a WSJ-nek elmondta, hogy Burns nem tudott semmit a hírhedt pénzemberről, "azon kívül, hogy a pénzügyi szolgáltatási szektor szakértőjeként mutatták be, és általános tanácsokat kínált a magánszektorba való átmenetre vonatkozóan.



Ruemmler szakmai kapcsolatban állt Epsteinnel, aki bemutatta őt a Microsoft társalapítójának, Bill Gatesnek és más potenciális jogi ügyfeleknek - mondta a lapnak a Goldman Sachs szóvivője. "Sajnálom, hogy valaha is megismertem Jeffrey Epsteint" - mondta Ruemmler.



A WSJ szerint a dokumentumok arra utalnak, hogy Epstein jól ismerte vendégeit. Például megkért egy asszisztenst, hogy gondoskodjon arról, hogy avokádós szusitekercset szolgáljanak fel, amikor Ruemmlerrel találkozott.



Ruemmlert, akinek az évek során több tucat találkozója volt Epsteinnel, az elítélt pedofil mutatta be de Rothschildnak, derül ki a dokumentumokból. A bemutatkozás után a de Rothschild család svájci magánbankja felbérelte Ruemmler ügyvédi irodáját, hogy segítsen az amerikai szabályozási kérdésekben.



Epstein 2013-ban megkérte de Rothschildot, hogy segítsen neki új asszisztenst találni, "női . . többnyelvű, szervezett". A nő beleegyezett, hogy "körbekérdezősködjön". Több mint egy tucat találkozót tartott de Rothschilddal, és a luxusberendezésekkel és üzleti ügyletekkel kapcsolatban kérte a segítségét.

Miután Epsteint 2019-ben letartóztatták kiskorú lányokkal való állítólagos szexkereskedelem miatt, a bank, az Edmond de Rothschild Group azt állította, hogy de Rothschild soha nem találkozott a pénzemberrel, és nem volt üzleti kapcsolata vele. A bank a WSJ-nek elmondta, hogy korábbi állítása téves volt, és hogy de Rothschild a szokásos feladatai keretében találkozott Epsteinnel, de nem volt tudomása az ellene folyó jogi eljárásokról vagy a viselkedésével kapcsolatos aggodalmakról.



Az Epstein elleni korábbi floridai ügy nagy médiavisszhangot kapott, és arra késztetett néhány politikust, hogy visszaadja a pénzembernek adott adományait. Néhány üzlettársa, például a kiskereskedelmi milliárdos Leslie Wexner megszakította vele a kapcsolatot. "A negatív sajtó ellenére Epstein napjai reggeltől estig prominens emberekkel való találkozókkal teltek" - írta a WSJ.



Korábban megjelent Epstein-dokumentumokból kiderült, hogy olyan hírességekkel állt kapcsolatban, mint Gates, Bill Clinton volt elnök és András brit herceg. Egy New York-i börtönben halt meg 2019-ben, állítólag öngyilkosság miatt. Halála nyomán született meg az "Epstein nem ölte meg magát" mém, amely azt sugallta, hogy azért ölték meg, hogy eltussolják a bizonyítékokat azokról a befolyásos emberekről, akikkel kapcsolatban állt.



A WSJ által feltárt dokumentumokból kiderült, hogy Epstein találkozókat szervezett Ehud Barak volt izraeli miniszterelnökkel, Leon Botstein, a Bard College elnökével, Noam Chomsky íróval, Woody Allen filmrendezővel és Joshua Cooper Ramóval, Henry Kissinger tanácsadó cégének akkori társ-vezérigazgatójával is.