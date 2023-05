Háború

Zelenszkij tanácsadója nekiment Merkelnek

Kijev bírálta Angela Merkel, Németország 2005 és 2021 között hivatalban lévő kancellárjának állításait, aki a héten azt mondta, hogy "a rendelkezésére álló eszközökkel megpróbálta megakadályozni" az Oroszország és Ukrajna között zajló konfliktust. Zelenszkij vezető tanácsadója, Mihail Podoljak azzal vádolta Merkelt, hogy "kifogásokat keres" saját politikai kudarcai miatt.



"Merkel volt kancellár, aki teljesen függővé tette Európát az orosz energiától, kifogásokat keres: 'Mindent megtettem, hogy megakadályozzam, hogy Oroszország háborút kezdjen, és ezért kaptam... olcsó orosz gázt.' Fantasztikus. Végül is a háború nem kezdődött el, nem igaz?" - írta Podoljak a Twitteren.



Merkel állítólagos vágya, hogy az említett "olcsó orosz gázhoz" jusson, végül "elpusztított ukrán területeket és több százezer ártatlan ukrán életét eredményezte" - folytatta Podoljak. "Ha nem tudjátok kijavítani a múlt hibáit, akkor hagyjátok abba a kifogások gyártását és az agresszor bátorítását" - tette hozzá.



Zelenszkij vezető tanácsadójának megjegyzései Merkel Die Zeit című lapban szombaton megjelent interjújára reagáltak. Az interjúban az exkancellár azt állította, hogy jóhiszeműen támogatja a minszki folyamatot - az akkori ukrán Donbászban zajló konfliktus lezárására irányuló nemzetközi erőfeszítést. Merkel ragaszkodott ahhoz, hogy "a rendelkezésére álló eszközökkel megpróbálta megakadályozni" a folyamatban lévő ellenségeskedéseket, és még ha az erőfeszítések végül kudarcot vallottak is, akkor is úgy vélte, hogy "a diplomácia szükségszerű".



A megjegyzések ellentmondani látszottak azoknak a megnyilatkozásoknak, amelyeket Merkel tavaly decemberben ugyanennek az újságnak adott interjújában tett, amikor elismerte, hogy a minszki jegyzőkönyv egy "kísérlet volt arra, hogy időt adjunk Ukrajnának", hogy segítsünk neki "megerősödni" - és a terv sikerrel járt. Akkoriban "mindannyiunk számára világos volt, hogy a konfliktus befagyott, hogy a probléma nem oldódott meg, de ez értékes időt adott Ukrajnának" - jelentette ki akkor.



Hasonló megnyilatkozásokat arról, hogy a minszki tárgyalások csupán csel voltak, hogy időt nyerjenek Ukrajna felfegyverzéséhez, korábban már tett az ország volt elnöke, Pjotr Porosenko, valamint a volt francia elnök, a megállapodások másik eredeti aláírója, Francois Hollande is.