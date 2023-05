Ukrajnai háború

Ukrán külügyminiszter-helyettes: Kína béketeremtő szerepe nem lehetetlen

Ukrajna korábbi berlini nagykövete egy vasárnapi német lapinterjúban arra a kérdésre, hogy képes lehet-e Kína a béketeremtésre, és akár arra is, hogy elérje Moszkvánál az orosz csapatok kivonását Ukrajnából, azt mondta, hogy "ez nem irreális".



Peking ugyan természetesen a saját érdekeit követi, de az igazságos, békés megoldás és a harcok leállítása inkább kínai érdek, mint a háború, vagyis "ez az egész világrendet megrázó hatalmas, soha véget nem érő földrengés" - tette hozzá Andrij Melnik a Berliner Morgenpostban és a kiadóvállalat, a Funke médiacsoport többi lapjában közölt interjúban.



Az ukrán és a kínai államfő telefonon folytatott minapi tárgyalása nagy előrelépés az kétoldalú kapcsolatok megerősítése és "az orosz agresszió beszüntetése" felé, bár meglehet, hogy a kínaiak másként értékelik ezt - mondta a külügyminiszter-helyettes.



Aláhúzta, hogy Kijev elengedhetetlen feltételnek tekinti az orosz csapatok kivonását a megszállt ukrán területekről. Ugyanakkor "az ördög a részletekben rejlik, ezért kíváncsian várjuk, hogy mit hoz magával Kína különmegbízottja, aki hamarosan hozzánk érkezik" - tette hozzá.



A többi között arról is szólt, hogy az ukrán lakosság túlnyomó többsége nem akar területet feláldozni a békéért, és egy rossz kompromisszum nem is biztosítana tartós békét, legfeljebb törékeny tűzszünetet.



Ugyanakkor eleve "teljes képtelenség" bármiféle vitát folytatni az esetleges tárgyalásokról, "mert az oroszok nem akarnak tárgyalni" - jelentette ki az ukrán diplomata.



Az ukrán csapatok tervezett ellentámadásáról elmondta: "cinikus és igazságtalan" azonnali sikert követelni a katonai támogatás folytatásáért cserébe. A támogatás "túl lassan és apró adagokban" érkezik, a támogatók mégis egy "nagy dobást, azonnali diadalt" várnak el érte, holott a frontvonal 1300 kilométer hosszú, és a Bahmutban kilenc hónapja minden egyes épületért folytatott küzdelem is megmutatja, hogy "borzasztóan nehéz ez a háború" - mondta Andrij Melnik.



Hozzátette: sikerként tartaná számon, ha egyes területeken jelentősen, "sok kilométerrel" visszaszorítanák az orosz erőket. Oroszország Ukrajna elleni háborúja "gyakorlatilag fél éve brutális, véres állóháború", így már az is "sokat változtatna a javunkra, ha mozgásba tudnánk hozni a dolgokat, meg tudnánk mutatni, hogy mennyire törékeny a helyzet az oroszok számára" - fejtette ki az ukrán külügyminiszter-helyettes.