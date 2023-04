Öt szomszédja lelövésével gyanúsított férfi után kutatnak a hatóságok Texas államban

Öt szomszédja lelövésével gyanúsított férfi után kutatnak a hatóságok az Egyesült Államok Texas államában.



A rendőrség helyi idő szerint szombat este tartott tájékoztatóján Greg Capers, San Jacinto megye rendőrhatóságának vezetője elmondta, hogy 10-20 mérföld sugarú körben keresik a 38 éves Francisco Oropezát, aki 15 órával a gyilkosságok elkövetése után is menekülésben van.



A rendőri vezető elmondta, hogy drónokat és keresőkutyákat is bevetettek, utóbbiak szagminta alapján próbálnak a férfi nyomára jutni.



A gyanúsított pénteken, helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt jelent meg szomszédai otthonánál, ahol egy puskával öt embert lőtt agyon, köztük egy nyolc éves fiút és egy tizenéves lányt, valamint két nőt és egy férfit. A házban összesen 10 ember tartózkodott, az áldozatokon kívül más nem sérült meg.



A rendőri vezető az eset részleteivel kapcsolatban elmondta, hogy két női holttestet egy hálószobában találtak meg, az áldozatok két kisgyermeken feküdtek, láthatóan őket védelmezték testükkel. Két további áldozatot a bejárati ajtónál, míg a 8 éves gyerek holttestét egy másik szobában találták meg a kiérkező hatóságok. Az áldozatok mindegyike hondurasi származású volt.



A tömeggyilkosság előzménye, hogy a gyanúsított a késő esti órákban saját házának udvarán célba lőtt, szomszédai pedig a kerítésen keresztül arra kérték, hogy hagyja abba a lövöldözést, mert aludni szeretnének.



Francisco Oropeza ezt követően jelent meg az áldozatok házában, ahol a puskából tüzet nyitott. A gyanúsított a hatóságok feltételezése szerint ittas volt, a lövöldözés után egy közeli, sűrűn benőtt erdőbe menekült.



Az erőszakos cselekmény Texas állam délkeleti részén, Clevelandben, egy 8 ezer lakosú kisvárosban történt, mintegy 70 kilométerre Houstontól.

HAPPENING NOW: The manhunt continues for 38-year-old Francisco Oropeza, in Cleveland, TX. Authorities say he stormed into his neighbors home overnight, killing five including an 8-year-old child, after the neighbor asked him to stop firing his AR-15, so their baby could sleep. pic.twitter.com/xVw4nPqzAI