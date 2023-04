Háború

Nagy-Britannia csaknem kétmilliárd font értékben exportál légvédelmi rendszereket Lengyelországba

Nagy-Britannia légvédelmi rakétákat és indítóállásokat exportál Lengyelországba. A pénteken Londonban bejelentett ügylet értéke 1,9 milliárd font (csaknem 850 milliárd forint).



A Downing Street ismertetése szerint a fegyvereket a rakétarendszerek fejlesztésére és gyártására szakosodott MBDA konzorcium szállítja.



Élenjáró technológiájú, szárazföldi telepítésű légvédelmi kapacitásról van szó, amely több nemzedéknyi időre biztosítja Lengyelország védelmét - fogalmaz a londoni miniszterelnöki hivatal közleménye.



A tájékoztatás szerint ez az egyik legnagyobb ilyen jellegű, kétoldalú európai légvédelmi egyezmény a NATO keretén belül.



A megállapodás alapján Nagy-Britannia 22 lengyel légvédelmi üteget szerel fel brit fejlesztésű, CAMM (Common Anti-Air Modular Missiles) típusú légvédelmi rakétákkal és indítókkal.



A Downing Street ismertetése szerint e magas technológiai szintű rakétarendszereket katonai alakulatok vagy kritikus fontosságú infrastrukturális létesítmények védelmére egyaránt használni lehet.



A CAMM a brit hadsereg és a királyi haditengerészet által hadrendbe állított legújabb generációs légvédelmi rendszer, és a brit hadsereg saját használatában már telepítette ezeket az ütegeket Lengyelországban az Ukrajna elleni orosz támadás után - áll a brit miniszterelnöki hivatal pénteki tájékoztatásában.



Az ismertetés szerint a rendszer 25 kilométerig terjedő hatótávolságon belül alkalmazható fejlett technológiájú harci repülőgépek és rakéták ellen, és képes teniszlabda-méretű, a hangsebességnél gyorsabban haladó tárgyak megsemmisítésére is.



A Downing Street felidézi, hogy Nagy-Britannia eddig is több védelmi megállapodást kötött Lengyelországgal. Az egyik ilyen egyezmény alapján a két ország együttműködik három Arrowhead-140 típusú, brit gyártású fregatt beszerzésében és majdani működtetésében.



Vilmos brit trónörökös, III. Károly király fia nemrégiben lengyelországi támaszpontokat keresett fel. A walesi herceg a szoros kétoldalú védelmi együttműködés hangsúlyozásának meghirdetett szándékával, a brit kormány kérésére látogatott Lengyelországba, és felkereste az ukrán határ közelében lévő délkelet-lengyelországi Rzeszów támaszpontját is, ahol brit erők látnak el légtérvédelmi feladatokat.