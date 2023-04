Ukrajnai háború

Civilek haltak meg egy kisbuszt érő ukrán tüzérségi csapásban Donyeckben

Legkevesebb heten életüket vesztették, tízen pedig megsebesültek, amikor ukrán tüzérségi csapás ért egy kisbuszt Donyeckben - közölte Alekszej Kulemzin polgármester pénteken a város Telegram-csatornáján.



"Az első információk szerint hét ember vesztette életét az egykori Ukrajna áruház közelében, egy iránytaxit érő találat következtében" - írta Kulemzin.



Gyenisz Pusilin, a donyecki régió Moszkva által megbízott vezetője szerint a halottak között egy gyerek is van, a sebesülteket pedig egy donyecki kórház baleseti sebészetén látják el.



A donyecki hatóságok szerint az ukrán erők egyperces különbséggel tíz-tíz lövedéket lőttek ki sorozatvetőkből a város Kijevi nevű kerületére. A város más kerületeit is érték belövések a nap folyamán.



Az orosz ellenőrzés alá került területek más településeiről is jelentettek ukrán tüzérségi támadást.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a pénteki hadijelentést ismertetve azt mondta: az orosz légierő éjjel nagyhatótávolságú, precíziós rakétákkal egyidejű rakétatámadást hajtott végre az ukrán tartalékos egységek ideiglenes telepítési helyei ellen. Mint mondta, a rakéták minden kijelölt létesítményt eltaláltak, és megakadályozták az ukrán tartalékosoknak a hadszíntérre szállítását.



Közölte, hogy az orosz rakétacsapatok csapást mértek Bahmut ukrán egyesített védelmi főhadiszállására, valamint az úgynevezett "idegenlégió" egységeire a donyecki régióban lévő Kosztyantyinivka település közelében. Magában Bahmutban, a város nyugati részén a beszámoló szerint az orosz rohamegységek "folytatták az ukrán fegyveres erők egységeinek és a külföldi zsoldosoknak a megsemmisítését".



Konasenkov az ukrán fegyveres erőknek az elmúlt egy nap alatt elszenvedett harctéri emberveszteségét 565 főben adta meg, akik közül eléri a háromszázat azoknak a katonáknak és "zsoldosoknak" a száma, akik a Donyeck körzetében vívott harcokban estek el. A tábornok három ukrán diverzáns- és felderítőcsoport felszámolásáról számolt be. A megsemmisített ukrán katonai objektumok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még egy lőszerraktárt és egy Mi-8-as helikoptert.

Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi Belgorod megye kormányzója a Telegram-csatornáján közölte, hogy életét vesztette két civil, amikor az ukrán határ közelében lévő Zsuravljovka községnél "tiltott övezetbe" hajtott.



A kormányzó szerint Sebekino város környékét "súlyos ukrán dróntámadás" érte, amelynek következtében egy villanyvezeték és Murom községben egy lakóház megrongálódott. Krasznoje falut tüzérségi csapás érte. Utóbbi helyszíneken személyi sérülés nem történt.



Az orosz híradásokban Artyomovszk néven emlegetett, több mint 80 százalékban orosz ellenőrzés alá került Bahmutot pénteki közlés szerint felkereste Marat Husznullin, az orosz "új régiók" helyreállításáért felelős miniszterelnök-helyettes, aki kijelentette, hogy az elszenvedett súlyos károk ellenére a várost helyre fogják állítani. Közölte, hogy a munkálatok azonnal megkezdődnek majd, amint ezt az operatív helyzet megengedi.



Az orosz RBK gazdasági lap pénteken arról számolt be, hogy leváltották Mihail Mizincev védelmi miniszterhelyettest. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést. Ugyanakkor elmondta, hogy a "különleges hadművelet" során bevetett alegységek is részt vesznek majd a május 9-én a moszkvai Vörös téren megtartandó győzelemnapi katonai parádén.