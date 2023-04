Belgium

Több ezer tanár tüntetett Brüsszelben

Mintegy ötezer tanár vonult utcára a belga fővárosban a szocialista és liberális szakszervezetek felhívására, hogy elégedetlenségüket fejezzék ki a francia ajkú belga régió, Vallónia és a főváros alkotta közösség oktatáspolitikájával kapcsolatban.



A demonstrálók az oktatási rendszer javítását, az adminisztratív túlterheltség, és a túlzsúfolt osztályok létszámának csökkentését követelték.



Emellett tiltakoztak a szövetségi kormány azon terve miatt, amely új rendeletet vezetne be a pedagógusok munkájának értékelésével kapcsolatban. A kiválósági paktumnak nevezett tervezetről az összes oktatási szakszervezet azt gondolja, hogy fokozott ellenőrzés alá vonná a pedagógusi munkát, utat nyitna az oktatók szubjektív értékeléséhez, ami tartós jogsértésekhez, és végső esetben jogtalan elbocsátásokhoz is vezethet.



A tiltakozók csütörtökön reggel az egyik brüsszeli főpályaudvarról, a francia nyelvű közösségi kormányt alkotó pártok székhelye elé vonultak. Ezzel egy időben a keresztény szakszervezet párhuzamos tüntetést szervezett a városközpontban, a két csoport együtt fejezte be a demonstrációt.



Egy év alatt immáron ötödik alkalommal vonultak az utcára a pedagógusok, hogy irányváltást követeljenek a régió oktatáspolitikájában.