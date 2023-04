Ukrajnai háború

Wagner-alapító: véres csata zajlik Bahmutért

Bahmutért "véres csata" zajlik, amelybe most már több ukrán különleges egység és "rengeteg zsoldos" is bekapcsolódott - közölte Jevgenyij Prigozsin, a város ostromában kulcsszerepet játszó Wagner katonai magánvállalat alapítója sajtószolgálatán keresztül szerdán.



A "zsoldosok" kilétével kapcsolatban azt állította, hogy "egész nap lengyel beszéd hallatszik".



Prigozsin ezúttal azt jósolta, hogy az ukrán hadsereg az esőzések elállta után indíthat majd ellentámadást. A zsoldoscsoport vezetője szerint az utolsó eső május 2-ra várható, és körülbelül egy hétre van szükség a talaj felszáradásához. Nem kívánt találgatásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy az ellenoffenzíva a győzelem napjára várható-e.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve azt mondta, hogy az orosz rohamegységek Bahmutban "folytatták az ukrán fegyveres erők alegységeinek felszámolását", a biztosító légideszant erők pedig meghiúsították az északi és a déli szárnyon indított ukrán ellentámadási kísérleteket.



A tábornok az ukrán fegyveres erőknek az elmúlt egy nap alatt elszenvedett emberveszteségét mintegy 450 főben nevezte meg. Mint mondta, elérhette a háromszázat azoknak a katonáknak és "zsoldosoknak" a száma, akik a Donyeck körzetében vívott harcokban estek el. (Bahmut is ehhez a fontszakaszhoz tartozik.) Szavai szerint különböző frontszakaszokon nyolc ukrán diverzáns- és felderítő csoportot számoltak fel. Konasenkov a megsemmisített ukrán eszközök és objektumok között említett egyebek között egy Szu-25-ös harci gépet, két vezetésipontot és két tüzérségi lőszerraktárt.



Vlagyimir Rogov, a nagyrészt elcsatolt Zaporizzsja megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának tagja a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők három dandárt csoportosítottak át Dnyipropetrovszk megyéből Orehiv és Huljajpole közelébe. Az egységeknek április 30-ig kell megérkezniük a térségbe.



Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek szerdán ukrán tüzérségi támadást.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy orosz állampolgárt, aki terrorcselekményt készült elkövetni a szimferopoli haditengerészeti kórházban. A gyanúsítottól egy szögekkel megtöltött, saját készítésű robbanószerkezetet foglaltak le.



Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) bejelentette, hogy vizsgálatot indított francia "zsoldosok" ellen, akik orosz hadifoglyokat lőttek agyon közvetlen közelről. A hatóság szerint egyikőjük fotókat osztott meg három fogoly meggyilkolásáról.



Az SZK szerint a franciák az ukrán Azov ezred és a 92. dandár kötelékében szolgáltak. A hatóság az elkövetők felelősségre vonását ígérte.