Egészségügy

Mérgező köhögéscsillapító miatt adott ki figyelmeztetést a WHO

Újabb Indiában gyártott köhögéscsillapító szirup miatt adott ki figyelmeztetést az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután szennyezést találtak egy Marshall-szigeteki és mikronéziai szállítmányban - írta a BBC hírportálja szerdán.



A WHO szerint a pandzsábi székhelyű QP Pharmachem által gyártott Guaifenesin TG szirup vizsgált mintáiban elfogadhatatlan mennyiségű dietilénglikolt és etilénglikolt mutattak ki.



Mindkét vegyület mérgező, és fogyasztásuk halálos lehet.



A közlemény nem részletezte, hogy megbetegedett-e valaki.



Az Egészségügyi Világszervezet hónapokkal korábban több más, Indiában gyártott köhögéscsillapító szirupot hozott összefüggésbe gambiai és üzbegisztáni gyermekhalálozásokkal.



Szudhir Pathak, a QP Pharmachem ügyvezető igazgatója a BBC-nek elmondta, hogy a cég a kifogásolt szállítmányt - amely 18 346 palackot tartalmazott - eredetileg Kambodzsába exportálta, miután megkapta az összes szükséges hatósági engedélyt. Aláhúzta: nem tudja, hogyan jutott el a termék a Marshall-szigetekre és Mikronéziába. Hozzátette: vállalata jogi lépéseket tett az ügyben.



A WHO közleménye szerint a köhögés tüneteinek enyhítésére használt készítményt az ausztrál gyógyszerfelügyelet, a Therapeutic Goods Administration vizsgálta. A közleményben kiemelték, hogy "sem a megadott gyártó, sem a forgalmazó nem nyújtott garanciát az Egészségügyi Világszervezetnek a termékek biztonságosságára és minőségére vonatkozóan".



A szirupot a Trillium Pharma forgalmazta, amelynek székhelye az indiai Harijána államban található.



India a világ egyik legnagyobb gyógyszerexportőre, és elsődlegesen a fejlődő országokba szállít.



Az elmúlt hónapokban számos indiai cég került górcső alá gyógyszereik minősége miatt, és a szakértők aggályokat fogalmaztak meg a gyógyszerek előállításához használt gyártási gyakorlatokkal kapcsolatban.



Októberben a WHO globális riasztást adott ki, miután négy, az indiai Maiden Pharmaceuticals által gyártott köhögéscsillapítót hozott összefüggésbe gambiai gyermekhalálozásokkal. Mind az indiai kormány, mind a Maiden Pharmaceuticals tagadta a vádakat.



Márciusban India visszavonta egy olyan cég gyártási engedélyét, amelynek köhögéscsillapítóit 18 gyermek halálával hozták összefüggésbe Üzbegisztánban.



A hónap elején az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) közölte, hogy az Egyesült Államokban három halálesethez és súlyos fertőzéshez köthető szemcsepp indiai gyártója több biztonsági előírást is megsértett.