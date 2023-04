Biztonság

Szlovákia két hétre ellenőrzéseket vezet be schengeni határain

Szlovákia május végén két hétre ideiglenes ellenőrzést vezet be schengeni határain - jelentette be Roman Mikulec szlovák belügyminiszter egy biztonságpolitikai konferencia megrendezésére hivatkozva szerdán.



Az intézkedés - amelyről szerdai ülésén hozott döntést Eduard Heger ügyvezető kabinetje - a szaktárca szerint május 24-től június 8-ig lesz érvényben Szlovákia osztrák, magyar, cseh és lengyel határán. Roman Mikulec az intézkedésről azt mondta: ezt a május 29. és 31. között Pozsonyban rendezendő Globsec biztonságpolitikai konferencia vendégei biztonságának szavatolása teszi szükségessé.



A Globsec konferenciát 2005 óta rendezi meg egy azonos nevű pozsonyi atlantista agytröszt, amelynek korábban oszlopos tagja volt a jelenlegi szlovák kormány két tárcavezetője, Jaroslav Nad védelmi és Rastislav Kácer külügyminiszter is. Korábban ilyen léptékű, a konferencia biztonságára hivatkozó intézkedésre nem volt példa.



A TASR közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Roman Mikulec azt mondta, hogy a széles körű határellenőrzést "aktuális fenyegetések" teszik indokolttá. Arra, hogy a schengeni határokon bevezetett, ideiglenesnek mondott határellenőrzések miért tartanak majd a biztonságpolitikai konferencia után is még egy hétig, a szlovák belügyminiszter nem tért ki.