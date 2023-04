Élő adásban lett rosszul a török elnök

Recep Tayyip Erdogan török elnök kisebb egészségi problémára hivatkozva lemondta szerdai programját, és egy napot pihenéssel tölt, miután előző este rosszul lett egy élő tévéinterjú közben.



Erdogan rosszulléte miatt a Kanal 7 és az Ülke TV török televíziós csatorna megszakította a közös adást. A kamera a kellemetlen helyzetben nem mutatta őt. Amikor a török államfő mintegy 20 perccel később visszatért a képernyőre, bocsánatot kért a nézőktől, és azt mondta: sűrű kampányprogramot folytat, és gyomor-bél hurut gyötri. Hozzátette, hogy időről-időre előfordul ilyen helyzet, és már az interjú előtt is megfordult a fejében, hogy lemondja a beszélgetést, de az esetleges félreértések végett mégis vállalta.



Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő néhány órával később hivatalos Twitter-fiókján azt írta, hogy az államfő jól van.



Erdogan szerda délben ugyancsak a Twitteren azt közölte: orvosai ajánlására ma otthon pihen, a szerdai rendezvényeken pedig Fuat Oktay alelnök helyettesíti. Egyúttal jelezte, hogy remélhetőleg csütörtöktől folytatja a programját.



Erdogan szerdán három különböző tartományban is kampányolt volna a május 14-re kiírt elnök- és parlamenti választás előtt.



A jelenlegi államfő legfőbb kihívója Kemal Kilicdaroglu, a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke.

Erdoğan's live broadcast with the journalists tonight was abruptly cut off after muffled noises coming from the mics. It worried many people.



Erdogan is now back, says he had a stomach emergency and he was very tired.



