Belgium

Lemondott a nemek közötti egyenlőségért felelős belga államtitkár

Sarah Schlitz nemek közötti egyenlőségért felelős belga szövetségi államtitkár, a belgiumi Zöldek politikusa, szerdán benyújtotta lemondását, miután kiderült, hogy személyes logóját helytelenül használta fel állami támogatású projektek jelölésénél.



Az Új Flamand Szövetség radikális jobboldali párt korábban azzal vádolta meg az államtitkárt, hogy a második világháború egyik hajdani tranzittáborában, a Dossin laktanyában rendezett kiállítás honlapján nem tárcája, hanem személyes logóját használta. Később az is kiderült, hogy a szövetségi kormány által kiírt különböző pályázati felhívásokban a pályázóknak kifejezetten meg kellett említeniük Schlitz személyes támogatását munkájukban.



A képviselőház csütörtökön szavazott volna arról, hogy az államtitkár továbbra is betöltheti-e tisztségét, Schlitz azonban szerdán bejelentette lemondását. Az RTBF közszolgálati rádiónak adott nyilatkozatában beismerte, hogy hibát követett el, és bocsánatot kért tettéért. Arról is beszélt, hogy az üggyel kapcsolatban kialakult vita elkezdett számára "elviselhetetlenné" válni, ezért is döntött úgy hogy megválik tisztségétől.



"Azért vállaltam politikai szerepet, hogy harcoljak az igazságosabb és egyenlőbb társadalomért, amely megvédi a nőket és a gyerekeket. Ma félreállok, hogy ez a harc folytatódhasson" - jelentette ki. Schlitz megerősítette továbbá elkötelezettségét "a politikában jelenlévő szexista és szexuális erőszak" elleni küzdelem előmozdításban.