Természetvédelem

Tengeriuborka-tolvajokat tartóztattak le Japánban

Öt embert vett őrizetbe a japán rendőrség, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több mint 600 kilogrammnyi tengeri uborkát loptak el Fukuoka partjainál.



A The Guardian szerdai beszámolója szerint a rendkívül drága csemegeként árult tengeri uborka már jó ideje felkeltette a japán bűnszervezetek figyelmét, és a rendőrség rendszeresen csap le a tengeriuborka-tolvajokra.



A tengerfenéken élő állatok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek, "fekete gyémántként" is emlegetik őket, mert Kínában és Hongkongban nagy a kereslet irántuk.



A tengeri uborka orvhalászatának és illegális kereskedelmének büntetését Japán 2018-ban szigorította: akár három év börtönbüntetést, illetve 30 millió jen (77 millió forint) bírságot lehet kiszabni a törvényszegésért. A jakuzabandákat azonban a szigorú büntetés sem tartja vissza az orvhalászattól. Az illegálisan kifogott tengeri uborkák exportja állítólag ugyanolyan jövedelmezővé vált számukra, mint a kábítószer-kereskedelem.



A japán média szerint a most letartóztatott gyanúsítottak 624 kilogramm tengeri uborkát zsákmányoltak egy helyi halászati szövetkezet területéről.



A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint a tengeri uborka átlagos nagykereskedelmi ára Japánban 2021-ben 2868 jen (7300 forint) volt kilogrammonként. A legutóbbi fogás a becslések szerint a helyi halászoknak akár 1,8 millió jen (4,6 millió forint) kárt is okozhatott.



Japánban a tengeri uborkát savanyítva, főétel mellé fogyasztják. A Kínába csempészett szállítmányok nagy részét azonban a hagyományos gyógyászathoz használják.



Az orvhalászat miatt 2006 és 2020 között több mint 10 ezer tonnáról 6100 tonnára csökkent a japán vizekben kifogott tengeri uborka mennyisége.