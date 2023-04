Háború

Oroszország elfogatóparancsot adott ki a riporter meggyilkolásának gyanúsítottja ellen

Egy moszkvai bíróság kedden elfogatóparancsot adott ki egy újságírónő meggyilkolása ügyében folyó nagy horderejű nyomozás gyanúsítottjának letartóztatására. A Bogdan Csiganenko néven azonosított ukrán állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy jelentős szerepet játszott Darja Dugina orosz riporter és politikai aktivista tavalyi meggyilkolásában.



A bíró elrendelte, hogy Csiganenkót két hónapra helyezzék előzetes letartóztatásba attól a pillanattól kezdve, hogy Oroszországnak kiadják, vagy orosz területen őrizetbe veszik - közölte a bíróság sajtószolgálata. A gyanúsítottat az orosz hatóságok nemzetközi körözési listára is felvették.



Csiganenkót gyűlöletből elkövetett gyilkossággal vádolják - jelentette az Interfax hírügynökség. Már 2022 augusztusában azonosították őt, mint Dugina meggyilkolásának bűntársát.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint ő segített az elsődleges gyanúsítottnak, Natalja Vovknak hamis kazahsztáni útlevélhez jutni és egy rögtönzött robbanószerkezetet összeszerelni, amellyel később felrobbantotta Dugina autóját.



Az FSZB olyan felvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken állítólag látható, amint Cziganyenko Vovkkal utazik az autójában, hamis rendszámtáblákat kap a járműre, valamint be- és kilép Oroszországból. A tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.



Az ismert filozófus és "Eurázsia" szószólójának, Alekszandr Duginnak a lánya, a 29 éves Darja tavaly augusztusban halt meg a moszkvai régióban történt autórobbantásban. A lány a kijevi kormány éles hangú kritikusa és az ukrajnai orosz katonai akció támogatója volt.



A gyilkosság találgatásokat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy a gyilkosok valójában magát Dugint vagy a lányát akarták-e meggyilkolni. Egyes nyugati médiumok sokáig az orosz külpolitika titkos befolyásolójaként jellemezték az ellentmondásos filozófust.



Miután az ukrán állampolgárságú Natalja Vovkot azonosították az ügy első számú gyanúsítottjaként, Oroszország Ukrajnát vádolta meg a gyilkosság kitervelésével. Kijev tagadta, hogy bármi köze lenne hozzá. Vovk az FSZB szerint a gyilkosság után elhagyta Oroszországot és átment Észtországba.



Oroszországban áprilisban történt egy hasonlóan nagy visszhangot kiváltó eset, amikor egy szentpétervári kávézóban meggyilkolták Vlagyimir Tatarszkij neves katonai bloggert. Tatarszkij, akinek valódi neve Makszim Fomin volt, egykori donbászi harcos és népszerű katonai blogger volt, aki határozott álláspontot képviselt az Ukrajna elleni orosz katonai művelettel kapcsolatban.



Az FSZB ezután az ukrán állampolgár Jurij Deniszovot nevezte meg a gyilkosság szervezőjeként. Kijev ebben az esetben is tagadta a felelősséget.