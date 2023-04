Polgárháború

Biohazard Szudánban! A WHO szerint a polgárháborúban elfoglaltak egy kritikus laboratóriumot

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden potenciális biológiai veszélyre figyelmeztetett Szudánban, "rendkívül veszélyes" helyzetnek minősítve, hogy egy fegyveres csoport elfoglalt egy olyan laboratóriumot, amelyben többek között gyermekbénulás és kanyaró kórokozókból származó mintákat tartottak.



"Óriási biológiai kockázatot jelent a központi közegészségügyi laboratórium elfoglalása... az egyik harcoló fél által" - mondta Nima Saeed Abid, a WHO szudáni képviselője Genfben újságíróknak videokapcsolaton keresztül. Elmondta, hogy a technikusokat úgy dobták ki, hogy "nem férnek hozzá" a laboratóriumhoz, és nincs mód arra, hogy "a rendelkezésre álló biológiai anyagokat biztonságosan elszigeteljék".



Nima szerint legalább 459 ember meghalt és 4072 megsebesült a szudáni fegyveres erők (SAF) és a gyors támogató erők (RSF) között április 15-én kitört harcokban.



Az ország fővárosát, Kartúmot és a közeli városokat közel két hete intenzív bombázások sújtják, ami súlyos élelmiszer-, víz-, gyógyszer- és üzemanyaghiányt okozott. Az Orvosok Határok Nélkül szudáni operatív vezetője, Abdalla Hussein pénteken az RT-nek elmondta, hogy a kórházak Kartúmban és a környező városokban bezártak a "heves bombázások" miatt.



A Szudáni Orvosok Szövetsége szerint 13 kórházat bombáztak, 19-et pedig evakuálni kényszerültek, hat mentőautót megtámadtak a katonai erők, másoknak pedig a konfliktus kezdete óta nem engedték meg, hogy betegeket szállítsanak és segélyt vegyenek át.



A Nemzetközi Migrációs Szervezet és a Világélelmezési Program felfüggesztette szudáni tevékenységét, miután néhány alkalmazottjuk meghalt a harcokban. "Azokon a területeken, ahol az intenzív harcok akadályozták humanitárius műveleteinket, kénytelenek voltunk csökkenteni tevékenységünket" - mondta Jens Laerke, az ENSZ humanitárius hivatalának szóvivője kedden.



Az elmúlt napokban állítólag több tízezer civil - szudáni és külföldi állampolgárok - menekült Egyiptomba, Csádba és Dél-Szudánba. Laura Lo Castro, az ENSZ menekültügyi ügynökségének csádi képviselője közölte, hogy már mintegy 20 ezer menekült érkezett a közép-afrikai országba, és "legrosszabb esetben" akár 100 ezerre is számítanak.



Miután a múlt héten sikertelenül próbáltak tűzszünetet kötni, a rivális frakciók most 72 órás tűzszünetben állapodtak meg keddtől kezdődően. A megállapodás ellenére az Al Jazeera jelentése szerint a főváros északi részén lévő elnöki palota közelében továbbra is heves harcok folynak, és újabb összecsapások törtek ki a nyugat-dárfúri Geneina városában.