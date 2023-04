Háború

Újabb orosz offenzívára figyelmeztet az USA Ukrajnában

Az ukrán erők újabb orosz támadásokkal nézhetnek szembe, még akkor is, ha saját ellentámadásra készülnek - figyelmeztetett John Kirby, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője.



"Tavasszal, amikor javul az időjárás, márpedig már kezd javulni... számíthatunk arra, hogy az oroszok támadásba akarnak lendülni bizonyos területeken" - mondta Kirby pénteken az állami Voice of America hírügynökségnek.



"Biztosítani akarjuk, hogy az ukránok jobban meg tudják védeni magukat ez ellen, és ha saját offenzív műveleteket választanak, akkor rendelkezzenek a képességekkel azok végrehajtására" - tette hozzá.



Kijev hónapok óta ígéri, hogy valamikor tavasszal ellentámadást indít Oroszország ellen, miután fegyvereket és kiképzést kapott csapatai számára az Egyesült Államoktól és más külföldi támogatóktól.



A hadművelet azonban eddig nem valósult meg, és Denis Shmigal ukrán miniszterelnök legutóbbi megjegyzései szerint lehet, hogy csak nyáron indul el. Egyes ukrán tisztviselők, köztük Dmitrij Kuleba külügyminiszter, óva intettek attól, hogy a várva várt offenzívát a konfliktus döntő pillanataként kezeljék.



Az amerikai médiában több jelentés is jelezte, hogy az ukrán offenzíva - ha és amennyiben bekövetkezik - nem biztos, hogy jelentős előnyökkel jár. A szkeptikusok a harctéri veszteségeket - többek között a tapasztalt katonák körében -, a tüzérségi lőszerek hiányát és az orosz csapatok növekvő nyomását említették az ukrán pozíciót aláásó tényezőként.



Az ukránoknál Bakhmut néven ismert Artyomovszk, a frontvonal városa az idei év legvéresebb harcainak színhelye lett. Az orosz erők fokozatosan előrenyomultak, és jelenleg a város legnyugatibb, továbbra is Kijev ellenőrzése alatt álló részét igyekeznek elfoglalni.



Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök "erődnek" nyilvánította a várost, és nem volt hajlandó kivonni a csapatokat, annak ellenére, hogy amerikai tisztviselők többször felszólították erre - írja a nyugati média a Pentagonból állítólag kiszivárgott titkos dokumentumokra hivatkozva. Zelenszkij állítólag attól tart, hogy a város eleste a morálra is hatással lenne, ezért az ukrán csapatok súlyos veszteségei ellenére továbbra is ragaszkodik a városhoz.



Jevgenyij Prigozsin, az Artyomovszkért folytatott harcokban jelentős szerepet játszó Wagner Group orosz katonai magáncég vezetője a héten megjegyezte, hogy arra számít, hogy Kijev azonnal ellentámadást indít, amint a várost elfoglalta Oroszország.



"Zelenszkijnek nagy győzelemre lesz szüksége. És ennek érdekében fogja megindítani az ellentámadást" - mondta Prigozsin.