Állatvédelem

Kína visszakérte a barátságpandát az USA-tól

Miután két évtizedet töltött kölcsönben a memphisi állatkertben, Peking úgynevezett "pandadiplomáciai" erőfeszítéseinek eszközeként, Ya Ya-t - a 22 éves nőstény óriáspandát - az egészségével kapcsolatos aggodalmak közepette visszaszállítják Kínába. Az amerikai állatkert tagadja az állat rossz gondozására vonatkozó állításokat.



A Hszinhua hírügynökség kedden jelentette, hogy Ya Ya "a következő néhány napon belül visszatér Kínába". A döntés az In Defense of Animals és a Panda Voices állatvédő csoportok felháborodását váltotta ki, amelyek felszólítottak Ya Ya hazaszállítására, "mielőtt az egészségi állapota romlik".



Egyes megfigyelők szerint a Ya Ya-ról készült fényképek és videók azt mutatják, hogy a panda le van soványodva, és bőrbetegségben szenved. Azt is állították, hogy szokatlan, ismétlődő viselkedést tanúsít. A megfigyelők a Memphisi Állatkertet okolták Ya Ya Ya társának, Le Le-nek februári haláláért. Az In Defense of Animals (Az állatok védelmében) akkor azt mondta, hogy Le Le halála megmutatta az állatkert "teljes képtelenségét az óriáspandák megfelelő gondozására".



A Memphisi Állatkert azonban határozottan visszautasította, hogy bármelyik állattal is rosszul bánt volna. A hivatalos honlapon Ya Ya-t "kifelé forduló" és "furcsa" tulajdonságokkal jellemzik, és azt írják, hogy "a nap bármely szakában szívesen lóg a gondozóival".



Az állatkert tavaly decemberben, Le Le halála előtt jelentette be, hogy a tervek szerint mindkét állatot egy kölcsönzési program befejezése után visszaviszik Sanghajba. Már megkezdődtek az előkészületek Ya Ya felkészítésére az utazásra, amelyre várhatóan április vége előtt kerül sor.



Peking 1972 óta folytat "pandadiplomáciát", amikor az ország két állatot ajánlott fel Richard Nixon akkori amerikai elnöknek. Jelenleg tizennyolc ország tart kölcsön pandákat Kínából - ez az egyetlen ország a világon, ahol az állatok természetes élőhelyen élnek.



Matthew Fraser geopolitikai szakértő szerint Peking hagyományosan a pandák kölcsönzését jóindulatból vagy egy kereskedelmi megállapodás fellendítésére használja. "Amikor Kína visszavesz egy pandát, az általában azért van, mert a rezsim valamiért nagyon elégedetlen" - mondta a New York Timesnak a hónap elején.



Washington és Peking viszonya továbbra is feszült a Tajvannal kapcsolatos helyzet miatt. Kína a szigetet szakadár tartománynak tekinti, amely szuverén területének része. Az Egyesült Államok diplomáciailag elismeri Peking "Egy Kína" elvét, de informális kapcsolatokat tart fenn Tajpejjel.