Bűncselekmény

Kommandósok vetettek véget egy túszejtésnek Berlinben

A rendőrség különleges bevetési egysége (SEK) vetett véget egy túszejtésnek Berlinben kedd hajnalban.



A német főváros Schöneberg nevű kerületében még hétfő kora este riasztották a rendőrséget egy régiségkereskedéshez. A bejelentés súlyos veszélyhelyzetre utalt, ezért rögtön a SEK-et mozgósították.



Az üzletbe egy fegyveres vetette be magát, hatalmába kerítve legkevesebb egy embert.



A környéket lezárták, a hazatérő helyi lakosokat sem engedték otthonukba, egy szállodában helyezték el őket.



A túszejtésnek hajnali fél háromkor vetettek véget a kommandósok, megrohamozva az üzletet. Egy férfit sértetlenül kiszabadítottak. A túszejtő végzett magával.



A művelet egy korábbi szakaszában egy nőt is kimenekítettek a "veszélyzónából" - közölte a rendőrség.



Közölték azt is, hogy amikor a helyszínre érkeztek, elfogtak egy férfit, akinél fegyvert találtak. Vizsgálják, hogy kapcsolatban volt-e a túszejtővel.

Unsere Kolleg. vom #SEK sind kurz nach halb 3 in den Laden in #Schöneberg eingedrungen und haben die Geisel körperlich unverletzt gerettet.

Der Tatverdächtige hat Suizid begangen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 25, 2023