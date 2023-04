Magyarság

Krónika: kettős mércével mér a román csendőrség

Kettős mércével mér a román csendőrség, amikor a román szélsőségesek magyarellenes megnyilvánulásai miatt, illetve a magyar szervezetek ellen lép fel - írta a Krónika.



Az erdélyi magyar közéleti portál azután jutott erre a következtetésre hétfő esti cikkében, hogy kiderült: a Szatmár megyei csendőrség egyetlen bírságot rótt ki az április 12-i nagykárolyi Kölcsey-szoboravatót megzavarni szándékozó román szélsőségesekre. Ovidiu Adrian Popa ezredes, csendőrparancsnok a portál kérdésére közölte: egyetlen 500 lej (38 100 forint) értékű pénzbüntetésről állítottak ki büntetőjegyzőkönyvet közrend- és csendháborításért.



A cikk szerint a bírság "nevetségesnek nevezhető", mivel Kölcsey Ferenc nagykárolyi szobrának avatóján, melyen Novák Katalin köztársasági elnök is jelen volt, nyíltan magyarellenes, uszító megnyilvánulások történtek.



A Krónika emlékeztet: ezzel szemben Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökére a március 10-i, székely szabadság napi marosvásárhelyi felvonulás megszervezése miatt ennek az összegnek dupláját, ezer lejt (76 200 forint) rótt ki bírságként a Maros megyei csendőrség. A román rendvédelmi szerv emellett sovinizmussal vádolta a szervezőket, és azt állította a békés marosvásárhelyi felvonulásról, hogy kockázatot jelentett a román nemzetbiztonságra.



Izsák Balázs a Krónikának a napokban úgy nyilatkozott: két jogi eljárást is indított az ügyben, a bírságról szóló jegyzőkönyvet megtámadta a közigazgatási bíróságon, illetve feljelentést tett a katonai ügyészségen a csendőrség feltételezett hatalmi túllépése miatt. Az SZNT-elnök szerint más nem jelezte a szervezőknél, hogy megbírságolták volna a marosvásárhelyi rendezvényen való részvételéért.



Emlékeztetett, hogy a korábbi években is számos pert indítottak a román csendőrség bírságai és túlkapásai miatt, és sorra mindegyiket megnyerték.