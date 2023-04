Madárral ütközött a Flydubai egyik repülőgépe, kigyulladt a hajtómű - videó

Madárral ütközött a Flydubai Katmanduból induló repülőgépe felszállás közben, de a kigyulladt hajtómű ellenére folytani tudta útját Dubajba - közölte hétfőn az emírségekbeli légitársaság.



A Flydubai egyik szóvivője szerint a gép az ilyen helyzetekben elvégzendő "rutineljárást követően" folytatni tudja útját és helyi idő szerint keddre virradóra várják Dubajban.



Dzsagannath Nirúla, a nepáli polgári légiközlekedési hatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint a 167 utast szállító Boeing 737-800 típusú repülőgép hajtóművében keletkezett tüzet sikerült elhárítani.



A Flydubai FZ 576-es járata Katmanduból Dubajba induló járatán most már minden rendben van és a repülési tervnek megfelelően halad célállomására, Dubajba" - olvasható a nepáli hatóság Twitter-üzenetében.

Breaking: Fly Dubai flight FZ 576 experienced a bird strike during takeoff from Kathmandu, Nepal.



FlyDubai #Nepal #BirdStrike #Aviation