Éghajlatvédelem

Egyszerre több mint harminc helyszínen kezdtek tüntetést klímaaktivisták Berlinben

Egyszerre harmincnál is több helyszínen kezdtek tüntetést klímavédelmi aktivisták hétfőn Berlinben, hogy a német főváros közlekedésének megbénításával kényszerítsenek ki fordulatot a szövetségi kormány klímapolitikájában.



Az Utolsó nemzedék (Letzte Generation) nevű csoport több más szerveződéssel együtt nagyjából nyolcszáz aktivista mozgósításával indította el a határozatlan időre szóló tüntetéssorozatot. Rendőrségi adatok szerint 33 helyszínen - többnyire közlekedési csomópontokon és autópályák le- és felhajtóinál - kezdtek demonstrációt. A kisebb csoportokat alkotó aktivisták ragasztóval az úttestre rögzítették magukat vagy transzparenseket tartva igyekeztek elállni az utat a járművek előtt. Terveznek felvonulásokat is, amelyeken a lehető leglassabban haladnak majd, hogy így is akadályozzák a forgalmat.



Városszerte ötszáz rendőr igyekszik felszámolni a blokádokat. A kezüket pillanatragasztóval az úttestre rögzítő aktivistákat az utóbbi hónapok hasonló tüntetésein már begyakorolt és szabványosított módszerekkel, ecset, tű nélküli fecskendő, spatula vagy géz és egy étolajalapú oldat alkalmazásával mozdítják el, majd - közleményük szerint - mindenkit "következetesen őrizetbe vesznek".



A tüntetés komoly fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben, a városon áthaladó A100-as autópályán mindkét irányban keletkezett torlódások 90 perccel hosszabbították meg a menetidőt - jelentette a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság.



Az Utolsó nemzedék 2022-ben vált országszerte ismertté figyelemfelkeltő és tiltakozóakcióik révén. A többi között behatoltak a berlini és a müncheni nemzetközi repülőtér zárt övezetébe, hogy megbénítsák a forgalmat. Hamburgban a nagyváros világhírű koncertpalotájában, a Rajnai Filharmóniában a csoport két tagja a karmesteri pulpitushoz ragasztotta magát egy hangverseny közben, a Berlin melletti Potsdam ugyancsak világhírű magánmúzeumában, a Barberiniben pedig két másik tagjuk egy jelképes műkincsromboló akcióban burgonyapürével öntötte le Claude Monet szénaboglyákról készített sorozatának egyik darabját, a francia impresszionista festő legmagasabb piaci értékű alkotását. Az üveggel védett festményben nem esett kár.