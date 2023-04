Belgium is kimenekíti állampolgárait Szudánból

A belga külügyminisztérium vasárnapi bejelentése szerint Belgium még a nap folyamán megkezdi állampolgárai kimenekítését Szudánból - közölte Hadja Lahbib belga külügyminiszter vasárnap.



Hadja Lahbib Twitter-oldalán közzétett üzenete szerint Belgium Franciaországgal és Hollandiával együttműködésben zajló műveletek keretében menekíti ki állampolgárait a harcok dúlta afrikai országból.



"Arra kérjük a belga állampolgárokat és mindazokat, akik még nem tették meg, hogy a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot a diplomáciai szolgálatainkkal" - fogalmazott.



A belga külügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint ez idáig 42, Szudánban tartózkodó belga állampolgár jelentkezett, hogy elhagyná az afrikai országot. A külügyminisztérium szóvivője vasárnap megerősítette, hogy a tárca a háborús országban tartózkodó több tucat állampolgárával áll kapcsolatban.



"Minden szolgálatunkat mozgósítottuk, hogy segítséget nyújtsunk" - tette hozzá Twitter-üzenetében a belga külügyminiszter.

Today, the US military evacuated US embassy personnel from Sudan. The US is joined by China, India, and nearly every European power in mobilizing evacuation efforts. Take a look at the ever-deteriorating scene:pic.twitter.com/wlAfCtPbBd