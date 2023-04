Polgárháború

Nagy-Britannia katonai akcióval menekítette ki diplomatáit Szudánból

A brit kormány katonai akcióval kimenekítette diplomatáit és családtagjaikat a harcok dúlta Szudánból - jelentette be vasárnap Rishi Sunak brit miniszterelnök.



Sunak tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők "összetett és gyors" művelettel evakuálták a brit diplomáciai személyzetet az afrikai országból. A műveletben a brit hadsereg különleges feladatokra kiképzett alakulatai is részt vettek.



A kormányfő hangsúlyozta: London folyamatosan dolgozik a Szudánban maradt brit állampolgárok biztonságának garantálásán.



Ben Wallace brit védelmi miniszter vasárnap közzétett írásos tájékoztatásában közölte, hogy a brit diplomatákat és hozzátartozóikat a szudáni főváros, Kartúm közelében lévő egyik repülőtérről szállították el.



Wallace beszámolója szerint is katonai műveletről volt szó, amelyet a brit fegyveres erők az Egyesült Államokkal, Franciaországgal és más szövetségesekkel vállvetve hajtott végre.



A védelmi miniszter szerint a műveletben a brit hadsereg 16. légi szállítású támadó dandárja, valamint a királyi tengerészgyalogság és a légierő több mint 1200 tagja vett részt.



Ben Wallace egyenes utalást tett tájékoztatásában arra, hogy a diplomatákat kimenekítő brit kontingens Ciprusról indult Szudánba. A miniszter úgy fogalmazott, hogy szeretné kifejezni háláját minden partnernek, "beleértve Ciprust".



Nagy-Britannia két hatalmas támaszpontövezetet tart fenn Ciprus déli partvidékén, mindkét terület szuverén brit térségnek számít.



A védelmi miniszter tájékoztatása szerint a brit diplomaták és családtagjaik kimenekítésére az "eszkalálódó fenyegetések" miatt volt szükség.



James Cleverly brit külügyminiszter vasárnapi nyilatkozatában szintén a kartúmi diplomáciai közösséget ért közvetlen fenyegetésekkel indokolta a katonai műveletet. Közölte, hogy Nagy-Britannia átmenetileg bezárja szudáni nagykövetségét és máshova telepíti a képviselet személyzetét.



Cleverly hozzátette: a diplomaták evakuálására a szudáni erőszakcselekmények időleges lanyhulása nyújtott lehetőséget.