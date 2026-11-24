Bűnügy
Több mint másfél milliárd forint - hét civil szervezetnél tartott kutatást az NNI
A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt végzett ma lefoglalásokat alapítványi és egyesületi székhelyeken, valamint azok képviselőinek lakásain. A nyomozati cselekmények a több mint másfél milliárd forintos állami támogatások felhasználási útjának feltárása érdekében zajlottak.2026.11.24 16:00ma.hu
A Miniszterelnökség július 14-i feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt több mint másfél milliárd forintos állami támogatással kapcsolatban, amit hét civil szervezet számára folyósított a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021 és 2026 között. A nyomozók az összeg felhasználásának jogszerűségét, az esetleges eltérő célra történt igénybevételt vizsgálják. Ezen túl a nyomozó hatóság további bűncselekmények – mint hivatali visszaélés, illetve költségvetési csalás – törvényi tényállásának megvalósulását is vizsgálja.
A bizonyítékok beszerzése érdekében ma reggel összesen 12 – többségében budapesti – helyszínen az NNI munkatársai házkutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a feljelentésben szereplő hét civil szervezet székhelyein, valamint egy alapítvány és hat egyesület képviselőinek lakcímein is.
A lefoglalt több zsáknyi irat között voltak könyvelési anyagok, szerződések, számlák, vállalási dokumentumok és teljesítési igazolások. A forenzikus nyomozók elektronikus adatokat biztosítottak számítógépekről, laptopokról és telefonokról.
Az ügyben jelenleg is zajlanak tanúkihallgatások.
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