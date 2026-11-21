Baleset
Kutyát gázolt a 4-es metró - a vezető nélküli szerelvények biztonságát bírálják
Egy kutyát elütött a 4-es metró egyik szerelvénye, a Metróért Egyesület szerint pedig a baleset ismét felveti a vezető nélküli metróvonal biztonsági rendszerének hiányosságait.2026.11.21 22:45ma.hu
Kutyát gázolt a 4-es metró egyik szerelvénye Budapesten – számolt be róla november 19-én a Metróért Egyesület a közösségi oldalán. A szervezet szerint az eset arra figyelmeztet, hogy a teljesen automatizált metróközlekedés biztonsági megoldásait felül kellene vizsgálni.
Az egyesület bejegyzésében arra utalt, hogy a kutya gazdája a történtek idején ittas lehetett. Hangsúlyozták azonban, hogy ez a körülmény önmagában nem teszi szükségtelenné az üzemeltetési biztonság kérdéseinek vizsgálatát.
A szervezet álláspontja szerint a baleset alátámasztja korábban is hangoztatott véleményüket, miszerint a vezető nélküli metrórendszereknél a jelenlegi biztonsági kiépítés nem megfelelő.
A Metróért Egyesület azt is közölte, hogy korábban már konkrét megoldási javaslatot nyújtott be a Budapesti Közlekedési Központ egyik pályázatára, kezdeményezésük azonban nem vezetett eredményre.
„Nem kellene megvárni egy súlyos baleset bekövetkezését” – figyelmeztetett a szervezet.
A budapesti 4-es metró automatikus vonatvezérlési rendszerrel működik, a szerelvények közlekedéséhez nincs szükség a hagyományos értelemben vett járművezetőre. Az ilyen rendszerek biztonságát többféle műszaki megoldás szolgálja, ugyanakkor a peronra vagy a vágányok közé kerülő emberek és állatok külön kockázatot jelenthetnek.
A Metróért Egyesület bejegyzése nem részletezi, melyik állomáson és pontosan milyen körülmények között történt a gázolás, illetve hogy az állat túlélte-e a balesetet.
Az sem derül ki, hogy a szervezet milyen konkrét műszaki változtatásokat javasolt korábban a BKK-nak.
A történtekkel kapcsolatban egyelőre nem áll rendelkezésre a BKK vagy a BKV hivatalos tájékoztatása, így az eset körülményei és az üzemeltető esetleges felelőssége sem tisztázott.
A Metróért Egyesület szerint mindenesetre a baleset indokolttá teszi annak vizsgálatát, hogy szükség van-e további biztonsági intézkedésekre a 4-es metró vonalán.
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