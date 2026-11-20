Baleset

Halálos baleset érte a 900 milliós csalási ügy vádlottját - ismert magyar üzletember halt meg

Külföldön, közlekedési balesetben életét vesztette Balázs Csaba Róbert, a Target Group őrző-védő vállalatcsoport tulajdonosa, aki egy közel 900 millió forintos költségvetési csalási ügy vádlottjaként várta a bíróság döntését. 2026.11.20 18:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meghalt Balázs Csaba Róbert, a Target Group biztonsági vállalatcsoport tulajdonosa. A Blikk értesülése szerint az üzletember hosszabb ideje egy egzotikus szigeten tartózkodott, amikor közlekedési baleset érte. Az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.



A tragédia pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A lapnak egy korábbi munkatársa is megerősítette a halálhírt, de a baleset részleteiről ő sem rendelkezett pontos információkkal.



Balázs néhány évvel ezelőtt veszítette el feleségét, külföldre már egyedül utazott. Magyarországon eközben évek óta büntetőeljárás folyt ellene.



A vállalkozó 2019-ben került a nyilvánosság figyelmébe, amikor egy mintegy 900 millió forintos költségvetési csalási ügy egyik vádlottja lett. A 22 vádlott közül tizenhetedrendűként szerepelt az eljárásban.



A vád szerint több hozzá köthető vállalkozás tényleges gazdasági tevékenység nélkül állított ki számlákat, amelyekkel más cégek jogosulatlanul csökkenthették adófizetési kötelezettségüket.



Az ügyben mindeddig nem született ítélet. A Fővárosi Törvényszék a Blikk megkeresésére közölte, hogy a következő tárgyalást 2027. február 25-re tűzték ki, amikor határozathozatal is várható volt.



Balázs Csaba Róbert vállalkozásai korábban jelentős szereplői voltak a magyar őrző-védő piacnak. A Target Group a Valton-Sec Kft. alvállalkozójaként több ismert létesítmény biztonsági feladatait is ellátta.



A két cég 2017-ben közösen nyerte el a Nemzeti Sportközpontok olimpiai létesítményeinek négyéves őrzésére kiírt, 1,7 milliárd forintos megbízást. A Target referenciái között szerepelt a Császár-Komjádi uszoda, a Groupama Aréna, a győri ETO Park, valamint több olimpiai edzőközpont is.



A vállalatcsoport pénzügyi helyzete az utóbbi években jelentősen romlott. A Target Group Facility Management Zrt. 2022-ben még 1,7 milliárd, 2023-ban 1,6 milliárd forintos árbevételt ért el, 2024-ben azonban már nem volt kimutatott bevétele. Több kapcsolódó vállalkozás ellen felszámolási eljárás indult.



Az üzletember halálával a vele szemben folyó büntetőeljárást meg kell szüntetni, a többi vádlott ügyében azonban folytatódhat a bírósági eljárás.