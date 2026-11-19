Állatvédelem

Csontsovány kutyákat mentettek ki egy tenyésztőtől - még az állatvédők is megdöbbentek

Szemét, ürülék és egymásra pakolt ketrecek között, borzalmas körülmények között tartott kutyákra bukkantak az állatvédők egy tenyésztő ingatlanán. A hatóság azonnal elrendelte az állatok elkobzását, a tulajdonos ellen pedig eljárás indult. 2026.11.19 17:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó állatmentésről számolt be a Szurkolók az Állatokért Alapítvány. A szervezet munkatársai hatósági felkérésre érkeztek egy korábban kutyatenyésztéssel foglalkozó személy ingatlanához, ahol olyan állapotok fogadták őket, amelyek még a sokat látott állatvédőket is megdöbbentették.



Az épület és környéke tele volt szeméttel, lomokkal és állati ürülékkel. A kutyák egy részét a hulladékhalmok mögött, másokat egymásra pakolt ketrecekben, illetve egy szobába összezsúfolva találták meg. Az állatok lesoványodva, gondozatlanul, saját ürülékükben éltek.



A helyszínen intézkedő hatóság is megdöbbent a látottakon, és állatkínzás gyanúja miatt rendőrt hívott. Az állatok azonnali elkobzását rendelték el, így valamennyi kutyát elszállították.



A mentés végén még egy különösen rossz állapotban lévő állatra bukkantak: egy dobozba rejtett kutyát találtak a házban. Az állat annyira leromlott állapotban volt, hogy az állatvédők először nagyon idősnek gondolták, később azonban kiderült, hogy mindössze kilencéves.



A beszámoló szerint a kimentett kutyák éheztek és szomjaztak, többük súlyosan elhanyagolt állapotban volt.



„Sokat láttunk, de még így is elszörnyedtünk” – írták az állatvédők, akik szerint a kutyák valóságos pokolból szabadultak.



A mentésben a Szurkolók az Állatokért Alapítvány mellett többek között a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, az Ebremény Kutyavédő Egyesület, a Lelenc Kutyamentő Egyesület, a Noé Állatotthon és a Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány is részt vett.



Az alapítvány közlése szerint a kutyák tulajdonosa ellen megindult az eljárás. A mentés pontos helyszínét és az elkobzott állatok számát a bejegyzésben nem közölték.