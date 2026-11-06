Állatvédelem
Ruhába csavart macskatetemet találtak, a rendőrök szerint nem történt bűncselekmény
Egy fekete ruhadarabba szorosan betekert macskatetemet találtak Veszprémben, a pályaudvar közelében. Az állatvédők szerint a helyszínelők vizsgálat nélkül kizárták a bűncselekmény lehetőségét, ezért az alapítvány saját költségén boncoltatta fel az állatot.2026.11.06 08:31ma.hu
Október 20-án érkezett bejelentés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítványhoz arról, hogy Veszprémben, a pályaudvar közelében egy elpusztult macskát találtak, amelyet fekete textíliába csavartak. Az állatvédők a helyszínre érkezve a tetem körül szétszórt alkoholos- és kávésdobozokat is találtak.
A körülményeket gyanúsnak ítélték, ezért rendőrt hívtak. Beszámolójuk szerint a kiérkező járőrök helyszínelőket kértek, akik azonban anélkül állapították meg, hogy nem történt bűncselekmény, hogy a macskát kibontották volna a textíliából.
Az alapítvány felháborítónak tartja az eljárást. Álláspontjuk szerint szemrevételezés, állatorvosi szakvélemény vagy boncolás nélkül nem lehetett volna kizárni az állatkínzás lehetőségét.
Miután a rendőrök távoztak, az állatvédők maguk bontották ki a tetemet. Ekkor derült ki, hogy a fekete textília egy női trikó volt, amelyet nem egyszerűen az állatra terítettek, hanem szorosan köré csavartak.
A macska tetemét még aznap este Budapestre, a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára szállították, hogy boncolással állapítsák meg a halál pontos okát.
Az alapítvány hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudják, történt-e állatkínzás. Azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy a rendőrség szerintük a szükséges vizsgálatok nélkül jutott arra a következtetésre, hogy nem történt bűncselekmény.
Az állatvédők attól tartanak, hogy a hasonló esetekben elmaradó vizsgálatok miatt állatkínzások maradhatnak felderítetlenül. Egyúttal arra figyelmeztették a macskatartókat, hogy lehetőség szerint ne engedjék felügyelet nélkül az utcára állataikat.
A boncolás eredményét az alapítvány még várja. A rendőrség hivatalos álláspontja és az esetleges eljárás részletei egyelőre nem ismertek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:31 Ruhába csavart macskatetemet találtak, a rendőrök szerint nem történt bűncselekmény
- 20:59 Három napra kitiltották Pócs Jánost a Parlamentből
- 20:42 Kémkedés gyanúja miatt is nyomoznak a Gundalf-ügyben
- 12:41 Különös zöld villanást örökített meg a NASA a Jupiteren
- 10:00 Tény, hogy száguldoztak az M6-oson, de baleset nélkül! - mit bizonyít ez valójában?
- 8:00 Nyolcéves korától bántalmazhatta Trump - súlyos vádakkal állt elő egy pszichológus
- 6:24 Ügynökmúlttal vádolják Kiss-Rigó László püspököt
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06