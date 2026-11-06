Állatvédelem

Ruhába csavart macskatetemet találtak, a rendőrök szerint nem történt bűncselekmény

Egy fekete ruhadarabba szorosan betekert macskatetemet találtak Veszprémben, a pályaudvar közelében. Az állatvédők szerint a helyszínelők vizsgálat nélkül kizárták a bűncselekmény lehetőségét, ezért az alapítvány saját költségén boncoltatta fel az állatot. 2026.11.06 08:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Október 20-án érkezett bejelentés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítványhoz arról, hogy Veszprémben, a pályaudvar közelében egy elpusztult macskát találtak, amelyet fekete textíliába csavartak. Az állatvédők a helyszínre érkezve a tetem körül szétszórt alkoholos- és kávésdobozokat is találtak.



A körülményeket gyanúsnak ítélték, ezért rendőrt hívtak. Beszámolójuk szerint a kiérkező járőrök helyszínelőket kértek, akik azonban anélkül állapították meg, hogy nem történt bűncselekmény, hogy a macskát kibontották volna a textíliából.



Az alapítvány felháborítónak tartja az eljárást. Álláspontjuk szerint szemrevételezés, állatorvosi szakvélemény vagy boncolás nélkül nem lehetett volna kizárni az állatkínzás lehetőségét.



Miután a rendőrök távoztak, az állatvédők maguk bontották ki a tetemet. Ekkor derült ki, hogy a fekete textília egy női trikó volt, amelyet nem egyszerűen az állatra terítettek, hanem szorosan köré csavartak.



A macska tetemét még aznap este Budapestre, a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára szállították, hogy boncolással állapítsák meg a halál pontos okát.



Az alapítvány hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudják, történt-e állatkínzás. Azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy a rendőrség szerintük a szükséges vizsgálatok nélkül jutott arra a következtetésre, hogy nem történt bűncselekmény.



Az állatvédők attól tartanak, hogy a hasonló esetekben elmaradó vizsgálatok miatt állatkínzások maradhatnak felderítetlenül. Egyúttal arra figyelmeztették a macskatartókat, hogy lehetőség szerint ne engedjék felügyelet nélkül az utcára állataikat.



A boncolás eredményét az alapítvány még várja. A rendőrség hivatalos álláspontja és az esetleges eljárás részletei egyelőre nem ismertek.