Állatvédelem

Magukra hagytak három kikötött kutyát - az utolsó pillanatban érkezett a segítség

Két hete magukra hagyott, kikötött kutyákat mentettek meg Nyugat-Magyarországon, közülük kettő már olyan rossz állapotban volt, hogy az állatvédők szerint nem sokáig maradtak volna életben. 2026.11.04 08:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három, hosszabb ideje magára hagyott kutyát mentettek meg november 2-án Nyugat-Magyarországon. A Meggyeserdei Menedék Alapítvány beszámolója szerint az állatok mintegy két hete éltek ellátatlanul, kikötve egy ingatlan területén.



Az egyik, fekete színű kutyát a kapu mellé kötötték ki. Ő valamivel jobb állapotban volt társainál, mert az arra járók időnként élelmet dobtak be neki. A másik két kutyát azonban az ingatlan hátsó részén tartották kikötve, ahol a járókelők nem tudtak segíteni rajtuk.



Az állatvédők szerint a két hátsó kutya állapota már kritikussá vált, és segítség nélkül valószínűleg nem sokáig maradtak volna életben.



A mentésre egy lakossági bejelentést követően került sor. Az alapítvány a Veszprém vármegyei rendőrségnek és a hatósági állatorvosnak is köszönetet mondott a gyors intézkedésért.



A három kutyát végül biztonságba helyezték, így a november 2-i éjszakát már meleg, védett helyen tölthették.



Egyelőre nem ismert, hogy az állatokat ki és milyen körülmények között hagyta magukra, illetve indult-e eljárás a felelősök ellen. Az alapítvány beszámolója a kutyák további állatorvosi kezelésének részleteire sem tér ki.