Kábítószer

Rosszul lett a THC-s e-cigitől, a GDPR ellenére ráhívta a kórház a rendőrséget a makói fiatalra

Egy makói fiatal THC-tartalmú elektromos cigaretta használata után került kórházba, ahol a beszámolók szerint értesítették a rendőrséget. Az eset komoly kérdéseket vet fel az orvosi titoktartás és a betegek jogainak védelmével kapcsolatban. 2026.10.29 14:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kábítószer birtoklásának gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy makói fiatal ellen, aki az interneten rendelt, THC-tartalmú vape használata után rosszul lett, és mentőt hívott magához.



A beszámolók szerint a fiatal mindössze két slukkot szívott az elektromos cigarettából, amikor rosszullét jelentkezett nála. A mentők kórházba szállították, ahol ellátták, az egészségügyi intézmény munkatársai pedig ezt követően értesítették a Makói Rendőrkapitányságot.



Az eset kapcsán a Drogriporter arra hívta fel a figyelmet, hogy az egészségügyi dolgozókat orvosi titoktartási kötelezettség terheli, és önmagában a kábítószer-fogyasztás ténye nem jelent általános rendőrségi feljelentési kötelezettséget.



A jogvédők szerint amennyiben a rendőrségi értesítés kizárólag a beteg ellátása során megismert drogfogyasztás miatt történt, az súlyos adatvédelmi és betegjogi aggályokat vethet fel.



Az egészségügyi adatok különleges védelem alatt állnak, ugyanakkor a rendőrség tájékoztatásának jogszerűsége az eset konkrét körülményeitől és az esetlegesen alkalmazható törvényi kivételektől függ. Egyelőre nem ismert, pontosan milyen információk alapján és milyen jogcímen értesítették a hatóságokat.



A Drogriporter különösen veszélyesnek tartja az ilyen esetek lehetséges következményeit. Attól tartanak, hogy ha a drogfogyasztók úgy érzik, egy rosszullét miatti segélyhívás automatikusan rendőrségi eljáráshoz vezethet, legközelebb inkább nem kérnek orvosi segítséget.



Ez pedig akár életveszélyes helyzetet is teremthet, különösen az ismeretlen összetételű, internetes forrásból származó termékek esetében.



A szervezet ezért felajánlotta, hogy a makói fiatal számára a Drogriporter Jogsegély Szolgálaton keresztül ingyenes jogi segítséget biztosít, és arra kérte az ismerőseit, hogy juttassák el hozzá a felajánlást.



Az ügyben egyelőre nem tisztázott, történt-e jogellenes adattovábbítás. Ennek megállapításához az egészségügyi intézmény eljárásának és a rendőrségi értesítés körülményeinek vizsgálatára lenne szükség.