Erőszak
Felkészült és bátor büntetőjogi ügyvédet keres az a nő, akinek férjét folyóba kergették és megfulladt
Egy késsel fenyegetőző férfi elől a folyóba menekült, ahol életét vesztette egy kétgyermekes édesapa. Élettársa most ügyvédet keres, mert szeretné tisztázni a tragédia minden körülményét, és aggódik a büntetőjogi minősítés esetleges megváltoztatása miatt.2026.10.29 18:44ma.hu
Megrázó segítségkérést tett közzé közösségi oldalán V. Dia, annak a férfinak az élettársa, aki a közelmúltban egy késsel felfegyverkezett ismerőse elől a folyóba menekült, majd a vízben életét vesztette.
A nő két közös kiskorú gyermekükkel maradt egyedül. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az elhunyt férfi nemcsak az élettársa, hanem a gondnokoltja is volt.
Most olyan tapasztalt büntetőjogi ügyvédet keres, aki vállalná a család képviseletét, és alaposan megvizsgálná a tragédia körülményeit.
V. Dia szerint az ügy kapcsán olyan információk, történések és beszélgetések jutottak a tudomására, amelyek további jogi vizsgálatot indokolhatnak. Ezek részleteit egyelőre nem kívánja nyilvánosságra hozni, hanem megfelelő jogi képviselővel szeretné áttekinteni.
Különösen aggasztja a büntetőjogi minősítés esetleges megváltozása. Szeretné megismerni ennek lehetséges indokait, és meggyőződni arról, hogy az eljárás során minden lényeges körülményt megfelelően értékelnek.
A két gyermekét egyedül nevelő édesanya anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért olyan ügyvéd segítségét kéri, aki rugalmas díjazással, részletfizetéssel vagy más megállapodás alapján is vállalná a képviseletet.
A bejegyzéshez egy különösen szívszorító fényképet is mellékelt. A képen nyolcéves kislányuk látható, amint egy plüssállatot ölel magához, amelyre elhunyt édesapja pólóját adta.
Az édesanya abban bízik, hogy a nyilvánosság segítségével sikerül olyan jogi képviselőt találniuk, aki támogatja őket az ügy körülményeinek tisztázásában.
Arra kéri az embereket, hogy ha nem is tudnak ügyvédet ajánlani, legalább a felhívás megosztásával segítsék a családot.
A tragédia büntetőjogi körülményeinek tisztázása még folyamatban van, a nő által felvetett aggályok pedig egyelőre nem jelentik azt, hogy az eljárás során szabálytalanság történt volna.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:42 Lángok csaptak fel egy budapesti szórakozóhelyen
- 20:53 Meghalt Patrick Stewart, a Star Trek legendás kapitánya
- 18:44 Felkészült és bátor büntetőjogi ügyvédet keres az a nő, akinek férjét folyóba kergették és megfulladt
- 16:59 Mégis fogadta Rubio Orbán Anitát - két megállapodást is aláírtak
- 14:16 Rosszul lett a THC-s e-cigitől, a GDPR ellenére ráhívta a kórház a rendőrséget a makói fiatalra
- 12:08 Kilencmilliárd forint a páncélszekrényben? Seszták Miklós vagyonán döbbent meg Fekete-Győr
- 10:01 Új törvény jöhet a devizahitelesek ügyében
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06