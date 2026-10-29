Erőszak

Felkészült és bátor büntetőjogi ügyvédet keres az a nő, akinek férjét folyóba kergették és megfulladt

Egy késsel fenyegetőző férfi elől a folyóba menekült, ahol életét vesztette egy kétgyermekes édesapa. Élettársa most ügyvédet keres, mert szeretné tisztázni a tragédia minden körülményét, és aggódik a büntetőjogi minősítés esetleges megváltoztatása miatt. 2026.10.29 18:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó segítségkérést tett közzé közösségi oldalán V. Dia, annak a férfinak az élettársa, aki a közelmúltban egy késsel felfegyverkezett ismerőse elől a folyóba menekült, majd a vízben életét vesztette.



A nő két közös kiskorú gyermekükkel maradt egyedül. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az elhunyt férfi nemcsak az élettársa, hanem a gondnokoltja is volt.



Most olyan tapasztalt büntetőjogi ügyvédet keres, aki vállalná a család képviseletét, és alaposan megvizsgálná a tragédia körülményeit.



V. Dia szerint az ügy kapcsán olyan információk, történések és beszélgetések jutottak a tudomására, amelyek további jogi vizsgálatot indokolhatnak. Ezek részleteit egyelőre nem kívánja nyilvánosságra hozni, hanem megfelelő jogi képviselővel szeretné áttekinteni.



Különösen aggasztja a büntetőjogi minősítés esetleges megváltozása. Szeretné megismerni ennek lehetséges indokait, és meggyőződni arról, hogy az eljárás során minden lényeges körülményt megfelelően értékelnek.



A két gyermekét egyedül nevelő édesanya anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért olyan ügyvéd segítségét kéri, aki rugalmas díjazással, részletfizetéssel vagy más megállapodás alapján is vállalná a képviseletet.



A bejegyzéshez egy különösen szívszorító fényképet is mellékelt. A képen nyolcéves kislányuk látható, amint egy plüssállatot ölel magához, amelyre elhunyt édesapja pólóját adta.



Az édesanya abban bízik, hogy a nyilvánosság segítségével sikerül olyan jogi képviselőt találniuk, aki támogatja őket az ügy körülményeinek tisztázásában.



Arra kéri az embereket, hogy ha nem is tudnak ügyvédet ajánlani, legalább a felhívás megosztásával segítsék a családot.



A tragédia büntetőjogi körülményeinek tisztázása még folyamatban van, a nő által felvetett aggályok pedig egyelőre nem jelentik azt, hogy az eljárás során szabálytalanság történt volna.