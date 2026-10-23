Állatvédelem
Az út szélén ült a borzalmas állapotban lévő kutya - képek, videók
Két település között, az út mellett találtak rá Ambrára, a súlyosan leromlott állapotú kutyára. Az állatvédők azonnal kórházba vitték, és már azt is megszervezték, hol lábadozhat, ha az egészsége engedi.2026.10.23 20:30ma.hu
Szívszorító állapotban találtak rá egy kutyára két település között, az út szélén. Ambra magányosan üldögélt, amikor felfigyeltek rá, és segítséget kértek számára.
Az állatvédő szervezetet Vita Bea, egy másik állatvédő értesítette a bajba jutott kutyáról. Kérésükre Ambrát azonnal állatkórházba szállították.
„Ha ezek a kutyák mesélni tudnának, valószínűleg feldolgozni sem tudnánk azt, ami velük történik napi szinten” – fogalmaztak a megmentői.
A kutya előéletéről egyelőre nem tudni, de az állatvédők szerint a fizikai állapota önmagáért beszél.
Ambra neve borostyánt jelent. Megmentői abban bíznak, hogy a megfelelő gondoskodásnak köszönhetően idővel egészséges, gyönyörű kutyává válhat.
Az állat a következő napokat jelenlegi megmentőinek gondozásában tölti. Ha az egészségi állapota lehetővé teszi, a Futrinka Egyesülethez kerül, ahol egy ideiglenes befogadó meleg otthonában folytathatja a felépülést.
Az állatvédők szerint most az a legfontosabb, hogy Ambra biztonságban, nyugodt körülmények között erősödhessen meg, és megkapja mindazt a gondoskodást, amelyre szüksége van.
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