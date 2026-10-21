Állatvédelem
Fel akartak akasztani egy kölyökkutyát - egy nő szállt szembe a bántalmazókkal
A Gazdátlan Kölykök - Kölyökmentő Alapítvány beszámolója szerint egy kiskutyát előbb rugdostak, majd fel akartak akasztani. Az állatot egy nő mentette meg, aki szembeszállt a bántalmazókkal, és elmenekült vele.2026.10.21 22:29ma.hu
Újabb megrázó állatkínzási esetről számolt be Facebook-oldalán a Gazdátlan Kölykök – Kölyökmentő Alapítvány. A szervezet közlése szerint egy kölyökkutyát több ember bántalmazott, majd egy fémszerkezetre akarták felakasztani.
A kiskutya életét egy nő mentette meg, aki közbelépett, szembeszállt a bántalmazókkal, majd az állattal együtt elmenekült a helyszínről.
Az alapítvány a nő nevét és az eset pontos helyszínét biztonsági okokból nem hozta nyilvánosságra. A bejegyzésben azt is állítják, hogy az érintett településen korábban több kutyát is felakasztottak, ezt azonban független információ nem erősíti meg.
A megmentett kölyökkutya rendkívül rossz fizikai állapotban van. Az állatvédők szerint súlyosan lesoványodott, gerince könnyen kitapintható, hasa pedig feltűnően nagy.
A kiskutya megmentője gondoskodott az állat etetéséről és megfürdetéséről, valamint féreghajtót is tervezett beszerezni számára.
Az alapítvány beszámolója szerint a kölyökkutya másnap kerül a szervezet gondozásába, ahol folytatódhat a felépülése.
A szervezet külön köszönetet mondott annak a nőnek, aki közbelépésével megakadályozta az állat további bántalmazását.
A bejegyzésből nem derül ki, hogy az ügyben történt-e rendőrségi feljelentés, illetve sikerült-e azonosítani a feltételezett elkövetőket.
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