Állatvédelem
Nehéz téglát kötöttek egy négykilós csontsovány kutya nyakába - vádat emeltek az állatkínzó ellen
Egy mindössze négy kilogrammos kiskutya nyakába közel kétkilós téglát kötöttek, amitől az állat alig tudott mozogni. Az ügyben az ügyészség állatkínzás vétsége miatt vádat emelt.2026.10.21 16:18ma.hu
Megrázó állatkínzási esetről számolt be a Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesület. A szervezetet néhány hónappal ezelőtt egy kistestű kutyához riasztották, amelynek nyakába madzaggal egy súlyos téglát erősítettek.
Az állat minden mozdulatánál a testéhez csapódott a tégla, ezért a kutya szinte teljesen mozdulatlanul állt. A helyszínre érkező állatvédők azonnal biztonságba helyezték, majd menhelyre szállították.
Kiderült, hogy a kutya mindössze négy kilogrammot nyomott, miközben a nyakába kötött tégla közel két kilogrammos volt. Vagyis az állatnak saját testsúlya csaknem felével megegyező terhet kellett cipelnie.
Az egyesület szerint nem tudni, mennyi ideig szenvedett így a kiskutya, mielőtt sikerült megmenteni.
Az állatvédők feljelentést tettek, most pedig arról kaptak értesítést, hogy az ügyészség állatkínzás vétsége miatt vádat emelt az elkövetőként megjelölt személy ellen.
A szervezet üdvözölte a fejleményt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az állatkínzás súlyosabb büntetését tartja szükségesnek.
Egyelőre nem ismert, milyen büntetést indítványozott az ügyészség, és mikor születhet ítélet. A vádemelés nem jelent jogerős elmarasztalást.
A megmentett kutya az egyesület beszámolója szerint biztonságba került, az ügy büntetőjogi lezárása azonban még hátravan.
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