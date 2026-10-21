Állatkínzás

Fél év után került elő az eltűnt kutya - csontsoványan találtak rá

Egy pilisi ház hátsó udvarában, súlyosan lesoványodva találtak rá a fél éve eltűnt Zorára. A kutya már visszakerült budapesti gazdáihoz, az ügyben állatkínzás gyanúja miatt feljelentést tesznek. 2026.10.21 06:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó körülmények között találtak rá egy fél éve eltűnt kutyára Pilisen. Zorát egy külterületi ingatlan hátsó udvarában fedezték fel az állatvédelmi ellenőrzést végző szakemberek. Az állat csontsovány volt, a helyszíni beszámoló szerint éhezett és szomjazott.



László Attila Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy lakossági bejelentés nyomán több helyszínen is ellenőrzést tartottak. Az egyik ingatlannál különösen súlyos állapotban találták meg a kutyát, amelyet azonnal kimenekítettek. A helyszínről a Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai szállították el.



Az intézkedés során megtalálták azt a férfit is, aki a kutyát magánál tartotta. László Attila szerint az illető egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott arra, hogyan került hozzá az állat.



A kutya mikrochipjének leolvasása azonban fordulatot hozott: sikerült azonosítani Zora valódi gazdáit, akik már hat hónapja keresték kedvencüket.



A budapesti család a hír hallatán azonnal Pilisre indult, ahol végre viszontláthatta elveszett kutyáját. Zora még aznap hazatérhetett.



Az ügy azonban ezzel nem zárult le. László Attila közlése szerint az összegyűjtött információkat átadják az illetékes hatóságnak. A kutya gazdái feljelentést tesznek, és az önkormányzat is feljelentést kezdeményez állatkínzás gyanúja miatt.



A bejegyzés szerint a kutyát magánál tartó férfi korábban más ügyek miatt is az önkormányzat látókörébe került. A mostani eset pontos körülményeinek és az esetleges büntetőjogi felelősségnek a tisztázása a hatóságok feladata.



„Egy állatot éheztetni, víz nélkül tartani és ilyen állapotban magára hagyni embertelenség. Ennek következménye kell, hogy legyen!” – fogalmazott László Attila.



A történet szerencsés fordulata, hogy Zora hat hónapnyi távollét után újra a családjával lehet. Azt azonban még vizsgálni kell, hogyan került az ingatlanra, és ki felelős a súlyos állapotáért.