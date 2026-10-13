Állatvédelem

Horror - Gyerekek szeme láttára gázoltak át egy sérült kiscicán Tárnokon

Megrázó állatkínzás gyanújáról számoltak be Tárnokon: egy korábban elgázolt, magatehetetlen kiscicán a beszámoló szerint három autó is áthajtott, miközben a túloldalon álló édesanya és gyermekei kétségbeesetten próbáltak segítséget kérni.

2026.10.13 06:45ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Felháborító esetről számoltak be állatmentők Tárnokon. Egy elgázolt kölyökmacska feküdt az út szélén, súlyos állapotban. Az állat erősen lihegett, és kezdetben felkelni sem tudott.

A sérült cicát egy édesanya vette észre, aki gyermekeivel éppen át akart kelni az úton. Amikor meglátta a szenvedő állatot, azonnal segítséget kért az állatmentőktől.

A telefonbeszélgetés közben azonban a kiscica váratlanul feltápászkodott, és elindult az úttest felé.

A beszámoló szerint ekkor egy érkező autó lassítás nélkül áthajtott rajta. A jelenetet látó édesanya felsikoltott, gyermekei pedig sírni kezdtek.

Az állatmentők állítása szerint a sofőr nem állt meg, hanem továbbhajtott. Ezt követően még két másik autó is áthajtott a sérült állaton.

Az eset különösen azért váltott ki felháborodást, mert a beszámoló szerint az útszakaszon 30 kilométer/órás sebességkorlátozás volt érvényben, és a kiscica már távolabbról is látható lehetett.

„Az autós mintha szándékosan ütötte volna el újra, hiszen lett volna lehetősége megállni, fékezni, de nem tette” – fogalmaztak a történtekről beszámoló állatmentők.

A szándékosság ugyanakkor egyelőre nem bizonyított, és a rendelkezésre álló információkból az sem állapítható meg, hogy a sofőrök pontosan mit észlelhettek a helyzetből.

A beszámoló szerint a jelenet súlyosan megrázta a szemtanúként jelen lévő gyermekeket.

Az állatmentők értetlenül állnak a történtek előtt, és azt kérdezik, hogyan fordulhatott elő, hogy a sérült állat mellett több jármű is megállás nélkül továbbhaladt.

A kiscica további sorsáról, illetve arról, hogy történt-e rendőrségi feljelentés, a közzétett beszámoló nem tartalmaz információt.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.