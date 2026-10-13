Állatvédelem
Horror - Gyerekek szeme láttára gázoltak át egy sérült kiscicán Tárnokon
Megrázó állatkínzás gyanújáról számoltak be Tárnokon: egy korábban elgázolt, magatehetetlen kiscicán a beszámoló szerint három autó is áthajtott, miközben a túloldalon álló édesanya és gyermekei kétségbeesetten próbáltak segítséget kérni.2026.10.13 06:45ma.hu
Felháborító esetről számoltak be állatmentők Tárnokon. Egy elgázolt kölyökmacska feküdt az út szélén, súlyos állapotban. Az állat erősen lihegett, és kezdetben felkelni sem tudott.
A sérült cicát egy édesanya vette észre, aki gyermekeivel éppen át akart kelni az úton. Amikor meglátta a szenvedő állatot, azonnal segítséget kért az állatmentőktől.
A telefonbeszélgetés közben azonban a kiscica váratlanul feltápászkodott, és elindult az úttest felé.
A beszámoló szerint ekkor egy érkező autó lassítás nélkül áthajtott rajta. A jelenetet látó édesanya felsikoltott, gyermekei pedig sírni kezdtek.
Az állatmentők állítása szerint a sofőr nem állt meg, hanem továbbhajtott. Ezt követően még két másik autó is áthajtott a sérült állaton.
Az eset különösen azért váltott ki felháborodást, mert a beszámoló szerint az útszakaszon 30 kilométer/órás sebességkorlátozás volt érvényben, és a kiscica már távolabbról is látható lehetett.
„Az autós mintha szándékosan ütötte volna el újra, hiszen lett volna lehetősége megállni, fékezni, de nem tette” – fogalmaztak a történtekről beszámoló állatmentők.
A szándékosság ugyanakkor egyelőre nem bizonyított, és a rendelkezésre álló információkból az sem állapítható meg, hogy a sofőrök pontosan mit észlelhettek a helyzetből.
A beszámoló szerint a jelenet súlyosan megrázta a szemtanúként jelen lévő gyermekeket.
Az állatmentők értetlenül állnak a történtek előtt, és azt kérdezik, hogyan fordulhatott elő, hogy a sérült állat mellett több jármű is megállás nélkül továbbhaladt.
A kiscica további sorsáról, illetve arról, hogy történt-e rendőrségi feljelentés, a közzétett beszámoló nem tartalmaz információt.
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